В Курске строители COVID-госпиталя митингуют из-за невыплаченных зарплат

В Курсе состоялся пикет, на который вышли шесть рабочих бригады. Они требуют от работодателя, нанявшего их на малярные работы, кладку кирпичей и монтаж гипсокартона в коронавирусном госпитале, погасить перед ними долг по зарплате в 145 тысяч рублей.

Как пишет региональный портал «7х7» со ссылкой на бригадира Павла Кузнецова, рабочие начали трудиться полтора месяца назад, 3 ноября. Им обещали выплачивать оклад еженедельно, однако вскоре работодатель начал затягивать выплату, а позднее дали понять, что «платить ничего не будут».

Часть суммы, обещанной строителям, г-н Кузнецов отдал из личных средств, вырученных от продажи недвижимости. Он также обратился с жалобами в МВД и Прокуратуру Курской области.