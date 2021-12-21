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Миронов предлагает смягчить наказание для тех, кто убивает педофилов

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» решил пойти дальше инициативы о пожизненном сроке для насильников детей

Фото: Global Look Press

Сергей Миронов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Госдума в первом чтении приняла законопроект о пожизненном заключении для преступников, подвергших детей сексуализированному насилию.

«Пожизненный срок — справедливая мера, позволяющая изолировать выродков. Людьми их назвать нельзя, хотя они и в человеческом обличье. Надеемся, что это решение защитит детей, семьи, общество в целом от тех, кто наносит непоправимый вред»

, – написал Володин в своём телеграм-канале. 

«Парламентская газета» уточняет, что пожизненное заключение могут назначать педофилам-рецидивистам, тем, кто изнасиловал двух и более детей, а возрастную планку предлагают переопределить с 14 лет до 18 лет.

Согласно законопроекту, уголовное разбирательства в таких делах должны будут вести сотрудники Следственного комитета. 

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов призвал усилить контроль за освободившимися педофилами, а также предложил смягчить наказание для людей, убивших педофилов. «Как вы могли понять, я сейчас говорю об убийцах педофилов», — цитирует Миронова ИА Regnum.

Ранее в общественной дискуссии эксперты подтверждали, что в сегменте этих преступлений много рецидивов: вероятнее всего, человек, изнасиловавший ребёнка, сделает это снова после выхода из тюрьмы.

  • Сегодня же в Свердловской области суд города Тавды приговорил к 8 годам лишения свободы 74-летнего экс-руководителю местного отделения партии «Яблоко» Юрия Саргина за насильственные действия в отношении 14-летней школьницы, пишет ЕАН.
  • Также сегодня стало известно, что в Москве мать несовершеннолетней девочки обратилась в полицию с заявлением о неоднократном изнасиловании её дочери неизвестным мужчиной. Она утверждает, что подозреваемый пользовался авторитетом взрослого человека и беззащитностью девочки, пишет РЕН ТВ.
  • В ЯНАО вчера суд приговорил к 12 годам лишения свободы 36-летнего мужчину, подвергшего изнасилованию девочку младше 14 лет. А также к трём года приговорена пособница педофила, 19-летняя девушка, которая уговаривала несовершеннолетнюю переспать с взрослым мужчиной. Об этом пишет URA.ru.
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