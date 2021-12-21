Миронов предлагает смягчить наказание для тех, кто убивает педофилов
Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» решил пойти дальше инициативы о пожизненном сроке для насильников детей
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Госдума в первом чтении приняла законопроект о пожизненном заключении для преступников, подвергших детей сексуализированному насилию.
«Пожизненный срок — справедливая мера, позволяющая изолировать выродков. Людьми их назвать нельзя, хотя они и в человеческом обличье. Надеемся, что это решение защитит детей, семьи, общество в целом от тех, кто наносит непоправимый вред»
, – написал Володин в своём телеграм-канале.
«Парламентская газета» уточняет, что пожизненное заключение могут назначать педофилам-рецидивистам, тем, кто изнасиловал двух и более детей, а возрастную планку предлагают переопределить с 14 лет до 18 лет.
Согласно законопроекту, уголовное разбирательства в таких делах должны будут вести сотрудники Следственного комитета.
Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов призвал усилить контроль за освободившимися педофилами, а также предложил смягчить наказание для людей, убивших педофилов. «Как вы могли понять, я сейчас говорю об убийцах педофилов», — цитирует Миронова ИА Regnum.
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Ранее в общественной дискуссии эксперты подтверждали, что в сегменте этих преступлений много рецидивов: вероятнее всего, человек, изнасиловавший ребёнка, сделает это снова после выхода из тюрьмы.
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