«Веское и мудрое слово Церкви»: В КПРФ согласились с митрополитом, написавшем о QRелигии

Член президиума и секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов считает, что вопросы о системе QR-кодах, поднятые митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением (Кульбергом) вполне оправданы и с его мнением можно согласиться. Он отмечает, что по многим пунктам позиция священнослужителя совпадает с линией коммунистической партии.

«Мы услышали действительно веское и мудрое слово от одного из высших иерархов Церкви, — говорит Обухов. — Надеюсь, к нему прислушаются все здравомыслящие и государственно-ответственные представители власти».

По мнению депутата, «все мантры» вице-премьера Татьяны Голиковой и главы Роспотребнадзора Анны Поповой «разбиваются об эпидемиологическую действительность», а также о последствия реформы здарвоохранения, которую Голикова проводила ранее на посту главы Минздрава.

Коммунист соглашается с позицией отца Евгения, что россиянам, по сути, вместо научных обоснований и разъяснений необходимости введения QR-кодов предлагают «просто верить» в её эффективность. Обухов констатирует, что правительство так и не ответило ни представителю духовенства, ни ученым, которые не согласны с действиями кабмина.

Напомним, что митрополит Екатеринбургский и Верхотурский написал пост, в котором сравнил желание властей без достаточного обсуждения и аргументации ввести в России QR-коды с своеобразной «квазирелигией» или QRелигией. Он также задал множество конкретных вопросов о научной обоснованности того, что предлагают чиновники Минздрава и Роспотребнадзора и призвал власти не создавать раскол в обществе, пренебрежительным отношением к тем, кто не разделяет их позицию, а в полной мере отвечать на вопросы, которые те формулируют, и доносить свою точку зрения до людей.