В Совфеде прокомментировали идею Поповой штрафовать непривитых

Сенатор Владимир Круглый исключает возможность введения в России штрафов за отказ от вакцинации. Накануне это допустила глава Роспотрубнадзора Анна Попова, заявив, что она намерена изучить опыт других стран в этом вопросе и насколько он применим в РФ.

«В Совете Федерации эту тему не обсуждали, — сказал Круглый в разговоре с РИА Новости. — В этом нет необходимости. [И это] вряд ли реально увеличит количество людей, которые пройдут иммунизацию».

Член верхней палаты федерального парламента отмечает, что подобные меры лишь вызовут дополнительную протестную волну, а убедить людей вакцинироваться таким образом всё равно не получиться — для этого нужно «действовать только путем убеждения».

Он также полагает, что г-жа Попова имела ввиду, что нужно изучить опыт других стран, но не вводит в России аналогичную систему. Сенатор также заверил, что решение штрафовать за отказ от вакцинации исполнительная власть принять не сможет — его «необходимо будет проводить через федеральный закон», что подразумевает рассмотрение в Госдуме и в Совфеде.