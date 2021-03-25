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«Может лучше взять у запада уровень жизни и зарплаты, а не штрафы?»: в сети отреагировали на слова Поповой о штрафе за отказ от вакцинации

Также россияне напомнили главе Роспотребнадзора, что еще в Европе, если чиновник теряет доверие людей, то уходит в отставку

Фото: Global Look Press

Опыт разных стран о штрафах за отказ от вакцинации против коронавируса изучается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, отметив, что нужно посмотреть, насколько он эффективен и применим.

«Мы изучаем опыт разных стран, посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый», - сказала Попова в фильме Наили Аскер-заде на канале «Россия 1».

Откровения чиновников в этом фильме вызвали бурную реакцию у пользователей соцсетей.

«Меня одного интересует, почему они не берут у Запада хорошие вещи - уровень жизни, зарплаты, пенсии?» - поинтересовался читатель.

«Да вы сначала добейтесь, чтобы нашу вакцину признали в ВОЗ, а уж потом изучайте что и где вводят. Вообще властям, которые призваны бороться с незаконным обогащением, надо бы посмотреть на эту, с позволения сказать, девушку и на ее счета», - предлагает россиянин.

«Не будет никаких штрафов! Если только после президентских выборов в 2024 году», - уверен пенсионер.

 «Допустить штрафование людей, за то, что необязательно - вы там случаем не «опасные дураки», как выразился Песков», - вспомнил читатель и слова пресс-секретаря президента.

«Пусть изучит опыт стран зарубежных, где чиновник, теряя доверие народа, уходит в отставку», - предложил Поповой москвич.

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