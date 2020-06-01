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Попова допустила штрафы за отказ от вакцинации. Кремль обещал, что этого не будет

Главный санитарный врач заявила, что изучает, можно ли применить подобный опыт других стран в России

Фото: АГН "Москва"

Анна Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире федерального телевидения заявила, что изучает опыт других стран по введению штрафов для тех, кто не хочет вакцинироваться от коронавируса, и возможность его применения в России.

«Мы изучаем опыт [введения штрафов за отказ вакцинироваться] разных стран, посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый», — сказала она.

Ранее, 30 ноября, после введения системы штрафов в Австрии идею штрафовать за нежелание прививаться уже комментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Тогда он заверил, что этот вариант не рассматривается. «Нет, мы не допускаем, что такие меры будут введены в России», — говорил официальный представитель Кремля.

Кроме того, сам президент Путин неоднократно исключал обязательную вакцинацию.

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