«Всё как при принудительной вакцинации и повышении пенсионного возраста»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле исключают введение в России штрафов за отказ от вакцинации от коронавирусной инфекции.

Газета Presse сообщила, что отказ от иммунизации в Австрии будут карать штрафом в размере до 7,2 тысячи евро. Канцлер Александер Шелленберг ранее заявил, что обязательная вакцинация от COVID-19 начнётся с 1 февраля 2022 года.

«Нет, мы не допускаем, что подобные меры могут быть введены в России», - сказал Песков журналистам.

Впрочем, словам пресс-секретаря президента в соцсетях уже давно никто не верит…

«Пока я президент, штрафы вводить не будем», - сказал Путин и улыбнулся...» - иронично отметил читатель.

«Раз отрицает, значит, будут карательные меры!» - уверен пенсионер.

«Песков всего-то отражает мнение власти. Он нам не указ. Но вот почему с 60 лет подняли пенсию до 65 лет - вопрос. При этом коронавирусные ограничения касаются лиц «пожилого возраста»… старше 60 лет. А почему не старше 65? Попутали что-то. Пожилой у нас после 60 лет, а на пенсию выходи после 65 лет... Так получается?» - возмущён житель столицы.

«Это как при принудительной вакцинации и повышении пенсионного возраста! «Не будет, но…» - сделал вывод уралец.

«Чтобы штрафы собирать, надо законы соблюдать. А в бланке о вакцинации написано, что добровольно даёшь согласие. Перестану уважать себя, если это подпишу. Пусть напишут: на основании такого то указа, Ф.И.О, обязываю...» - требует сибиряк.

«Знаем мы цену слов Пескова. Сначала «Мы не допускаем», потом «Мы пока не рассматриваем», а затем «Вводим»... Примеров масса. Начиная от пресловутой пенсионной реформы», - вдарил по пресс-секретарю президента дальневосточник.

«Про пенсию тоже говорил, что не поднимет возраст... Эх…», - только и осталось вздохнуть пенсионеру из Карелии.

«Штрафов не будет, но это не исключает других мер наказания так, Песков?» - уточнили у пресс-секретаря Путина.