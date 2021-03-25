Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 12:24

В России продолжает уменьшаться заболеваемость коронавирусом

За сутки заразилось 27 тысяч человек

Фото: Global Look Press

За последние сутки в России выявлено 27 022 новых случая коронавируса, накануне сообщалось о 27 434 заболевших. Зафиксировано 1 019 летальных исходов, полностью выздоровели 30 059 человек, следует из данных оперштаба.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве (2630), Санкт-Петербурге (1958), Московской области (1935), Красноярском крае (642), Пермском крае (619) и Свердловской области (615). 

За все время пандемии в стране выявлено 10 241 812 случаев коронавируса, зафиксировано 298 222 летальных исходов, выздоровели 9 014 980 человек.

Вирусолог назвал срок возможной смерти при заражении COVID-19
Чем опасен омикрон. Пять самых важных вопросов о новом штамме
Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 2 дня назад

Игорь Ясулович: «Почему у Думы стоянки бесплатные тогда? Чиновники мало денег получают?»

Общество 14 минут назад

«Может лучше взять у запада уровень жизни и зарплаты, а не штрафы?»: в сети отреагировали на слова Поповой о штрафе за отказ от вакцинации

Политика 31 минуту назад

Друг Владимир и товарищ Си. О чем шептались Путин с Цзиньпином

Общество 37 минут назад

«Песков, помни слова начальника про «Кто как обзывается…»: в сети отреагировали на слова пресс-секретаря президента о дураках

Общество 39 минут назад

Психолог Вероника Степанова предложила пожизненно госпитализировать доцента-расчленителя Олега Соколова

Общество 41 минуту назад

Карикатура недели. Питерские сосульки плевали на Беглова

Происшествия 1 час назад

В Ижевске 12-летний мальчик три раза ударил врача ножом по приказу отца

Общество 1 час назад

Симоньян призвала сажать за госизмену журналистов, рассказавших о виллах чиновников

Общество 1 час назад

Россияне врезали Екатерине Климовой за то, что она предложила набрать новогодних кредитов

Общество 1 час назад

Искусственный интеллект должен проверять видеоигры на запрещенный контент. Такое предложение озвучил Роскомнадзор

Общество 1 час назад

Арестованный глава Group-IB предупреждал близких, что его могут убить или посадить

Общество 2 часа назад

«Чиновники Роспотребнадзора – не святые отцы»: Екатеринбургский митрополит назвал QR-коды «квазирелигией»

Общество 2 часа назад

Сотрудников правоохранительных органов хотят строже наказывать за пытки заключенных. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму

Общество 3 часа назад

Вирусолог назвал срок возможной смерти при заражении COVID-19

Общество 3 часа назад

Поляки не хотят «как в России», Израиль объявил пятую волну, Собчак вымогает интервью. Главное к 20 декабря

Общество 4 часа назад

Найден мертвым экс-депутат ЕР, выложивший слово «Чукотка» из сотен мертвых гусей

Общество 4 часа назад

«Я жертва Депардье»: молодая актриса публично обвинила Жерара Депардье в изнасиловании

Общество 5 часов назад

«А во сколько обходится ваша плитка?»: в сети указали мэру Москвы, что не надо считать траты на больных ковидом

Общество 14 часов назад

О заражении ковидом после вакцинации рассказали 94% опрошенных

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика