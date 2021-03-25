В России продолжает уменьшаться заболеваемость коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 27 022 новых случая коронавируса, накануне сообщалось о 27 434 заболевших. Зафиксировано 1 019 летальных исходов, полностью выздоровели 30 059 человек, следует из данных оперштаба.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве (2630), Санкт-Петербурге (1958), Московской области (1935), Красноярском крае (642), Пермском крае (619) и Свердловской области (615).

За все время пандемии в стране выявлено 10 241 812 случаев коронавируса, зафиксировано 298 222 летальных исходов, выздоровели 9 014 980 человек.