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Вирусолог назвал срок возможной смерти при заражении COVID-19

От момента заражения до летального исхода проходит меньше месяца

Фото: Global Look Press

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн заявил, что в среднем смерть при коронавирусе наступает через три недели после начала заболевания, передает URA.ru.

«Когда обычно человек заболевает коронавирусом, умирать люди начинают где-то через три-четыре недели», – сказал Альтштейн. 

Он отметил, что в Великобритании заболеваемость омикроном сейчас высока и через три недели будет понятно, что с этими людьми происходит. «Я думаю, ничего страшного с ними не будет», – добавил он. 

По словам профессора, по имеющимся данным ожидать высокой смертности или тяжелого течения коронавируса из-за омикрона не стоит. 

У заболевания нет четких отличительных черт. Оно идет как простуда. Пока, из того, что описывалось, заболевания нетяжелые, но речь идет в основном о молодых людях из Южной Африки», – заключил он.

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