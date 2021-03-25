Вирусолог назвал срок возможной смерти при заражении COVID-19

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн заявил, что в среднем смерть при коронавирусе наступает через три недели после начала заболевания, передает URA.ru.

«Когда обычно человек заболевает коронавирусом, умирать люди начинают где-то через три-четыре недели», – сказал Альтштейн.

Он отметил, что в Великобритании заболеваемость омикроном сейчас высока и через три недели будет понятно, что с этими людьми происходит. «Я думаю, ничего страшного с ними не будет», – добавил он.

По словам профессора, по имеющимся данным ожидать высокой смертности или тяжелого течения коронавируса из-за омикрона не стоит.

У заболевания нет четких отличительных черт. Оно идет как простуда. Пока, из того, что описывалось, заболевания нетяжелые, но речь идет в основном о молодых людях из Южной Африки», – заключил он.