Поляки не хотят «как в России», Израиль объявил пятую волну, Собчак вымогает интервью. Главное к 20 декабря

Находящийся в СИЗО блогер Юрий Хованский рассказал, что Ксения Собчак требовала от него эксклюзивное интервью после освобождения в обмен на освещение его ситуации. Письмо Хованского приводит в своем Twitter активистка Мария Мотузная. Изначально в СМИ писали, что Хованский потребовал 2 млн за это интервью. Сам блогер этого не отрицает, но говорит, что сделал это в обмен на требования Собчак:

«Я с таких требований обалдел и сказал, что интервью стоит со мной 2 млн рублей, но раз она так хочет помочь, то ей я скину до 1 млн рублей. В любом случае, вымогать что-то у человека в моей ситуации в обмен на помощь я считаю недопустимым».

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет объявил начало в стране пятой волны ковида из-за распространения омикрона. «Число [новых случаев] пока еще невысокое, однако этот штамм более заразный… Пятая волна началась. Мы не можем ее предотвратить», — пояснил он.

Количество случаев заражения омикроном в США также резко возрастет в ближайшие две недели, считает глава Национальных институтов здравоохранения Фрэнсис Коллинз. В эфире CBS он призвал американцев делать бустерную прививку.

В польских городах проходят многотысячные митинги против принятого Сеймом закона о телерадиовещании, фактически вынуждающего американскую компанию Disney продавать единственный независимый канал TVN. Против закона активно выступала оппозиция Польши. Как пишет Deutsche Welle, митинги прошли в Варшаве, Познани, Кракове, Гданьске и в других городах. Демонстранты выступали под лозунгами «Свободные СМИ, свободные люди, свободная Польша» и «У нас есть право на правду».

В своем обращении Комитет защиты демократии, один из организаторов протеста, пишет, что происходящее сильно напоминает более ранние события в России:

«Правящая партия и ее прислужники хотят закрыть независимые СМИ, потому что понимают, что их самым опасным противником является правда. Так же началось правление Владимира Путина в России. Телеканал НТВ, который критиковал власть, был приобретен государственным концерном "Газпром" в 2001 году. Мы не согласны с тем, что Польша пошла по тому же пути, что и Россия, и Венгрия. Мы требуем экономической свободы для независимых СМИ» (цитата по «Радио Свобода»*).

Экс-президент США Дональд Трамп в интервью каналу Fox назвал лидера КНР Си Цзиньпина «убийцей». Он рассказывал о том, какие хорошие у них сложились отношения, когда журналистка перебила его фразой «он убийца». Трамп не растерялся и добавил: «Он убийца, но у меня с ним были отличные отношения».

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Россия использует тему поставок газа как механизм политического давления. Таком образом он оценивает отказ увеличения объемов экспорта и заполнения хранилищ «Газпрома». Боррель считает, что таким образом Москва, в том числе, добивается сертификации «Северного потока-2».

*«Радио Свобода» объявлена в России «иностранным агентом».