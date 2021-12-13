РБК: Двое из троих свидетелей по делу Хованского работали в МВД. Половина показаний идентичны

Дело на известного блогера Юрия Хованского об оправдании терроризма было заведено из-за песни про «Норд-Ост», которая, по версии его защиты, была исполнена на стриме в 2012 году (до появления соответствующего закона в УК РФ), а по версии следствия — в 2018 году.

Версию следствия подтверждают три свидетеля, однако РБК выяснил, что двое из них ранее и сами работали в структурах МВД, а текст показаний всех трех свидетелей полностью идентичен целыми абзацами.

Истории у свидетелей схожи и сами по себе: все они услышали песню в чужих смартфонах в 2018 году — двое в барах, один в парке. Затем двое из них в 2021 году наткнулись на неё снова и написали заявления в полицию.

Все трое дословно начинают допрос с фразы «Я являюсь активным пользователем интернета. Также я просматриваю видеоролики на YouTube». Кроме того, полностью у всех троих дословно совпадает описание песни, которую спел Хованский:

«Содержание песни было направлено на восхваление терроризма и террористических актов. Я помню, что в песне были строки про террористический акт в театре «Норд-Ост» с нецензурным восхищением данной трагедией. Также помню, что в песне были строки про убийства детей и спонсирование новых терактов».

Все трое, услышав песню в первый раз, поинтересовались у владельца смартфона, «что он смотрит, кто этот певец и почему он позволяет себе петь такое» (дословно в каждом протоколе допроса). Совершенно идентично на этот вопрос в трех случаях ответили разные собеседники.

Далее в двух из трех протоколов дословно приводится одна фраза с описанием ролика, состоящая из 40 слов.

Все три свидетеля в своих показаниях, отвечая на вопрос о том, почему они уверены, что услышали стрим в 2018 году, закончили разные истории одинаковыми словами «мне это хорошо запомнилось».

По мнению адвокатов Юрия Хованского, дело было возбуждено следователем по ошибке, так как тот не сразу понял, что статья неприменима к сюжету от 2012 года. Отсюда потянулись и другие процессуальные нарушения — следствие выдвинуло версию о 2018 годе и ему понадобились очевидцы:

«Фактически свидетели показаний не давали — следователь писал то, что выгодно ему», — говорят адвокаты Александр Передрук и Никита Тимофеев, защищающие Хованского.