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Юрий Хованский: «Они просто меня убьют!»

Блогер Юрий Хованский, обвиняемый в оправдании терроризма за песню, исполненную без малого 10 лет назад, написал из СИЗО открытое письмо, в котором просит помощи и поддержки

Хованский в очередной раз раскаивается и напоминает, что, по закону, у его проступка, который он сам называет аморальным, давно истекли сроки давности. Кроме того, вменяемая ему статья 205.2 появилась только в 2016 году, а песня про "Норд-Ост", из-за которой его держат в изоляторе, была исполнена в 2012.

"Это прекрасно известно мне, вам и следователям ГСУ, которые держат меня в СИЗО, продлевая арест месяц за месяцем, -- пишет Юрий. -

Я был готов ответить за свою песню по закону, но то, что со мной происходит, никак не попадает под определение законности.

Несмотря на то, что вся страна знает, что ту песню я спел в 2012 году, следствие отказывается принимать доказательство этого, потому что понимает, меня придется отпустить, а они не могут этого допустить".

Он сообщает, что ему и его девушке угрожают "проблемами", если он не выполнит условия следствия.

"Я и раньше боялся в СИЗО, но никогда ещё мне не приходилось бояться за близких по ту сторону забора, -- продолжает блогер. --

Я не думал, что в России 2021 года следователь может открыто угрожать семье обвиняемого и требовать признаться в том, чего он не совершал. На дворе ведь не 37-й год, думал я. Теперь я уже не знаю, что думать.

Я прошу, нет, я умоляю — помогите мне. Не дайте им причинить вред моей семье».

По словам Юрия, следователи обещают ему в случае признания, что песня была исполнена в 2018 году, и отказа от своих адвокатов, суд, который завершится простым штрафом. В противном же случае ему грозят реальным сроком заключения. Как пишет Юрий, эти требования выдвинул руководитель его следственной группы, который лично приходил к нему в изолятор, не уведомив об этом защиту.

"Прошу вас, помогите мне!, -- заканчивает обращение Юрий. -- Без вас они просто меня убьют",
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