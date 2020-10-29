Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 7:37

Сенат Польши отклонил скандальный закон против оппозиционных СМИ. Его все равно могут принять

Закон против американского телеканала TVN был отклонен польским Сенатом. Однако Сейм все равно может принять его

Фото: Global Look Press

Митинг в поддержку TVN в Польше

В Польше Сенат проголосовал против принятия законопроекта правящей коалиции, который запрещает компаниям за пределами Евросоюза владеть мажоритарной долей в СМИ (более 50%).

Это предложение вызвало серьезный резонанс так как по сути является угрозой существованию единственного крупного телеканала TVN (им владеет американская Discovery), который позволяет себе критику действующей власти. Против инициативы, которая уже ранее была принята в нижней палате польского парламента (Сейм), открыто выступили США, пригрозив последствиями экономического характера, а также оппозиция и многие более мелкие независимые издания. В Польше проходят многочисленные митинги против принятия законопроекта.

Несмотря на то, что Сенат отклонил законопроект уверенным большинством (53 против 37 голосов), у него до сих пор есть шансы на принятие. Если в Сенате большинство мест у оппозиции, то в Сейме — у действующей власти. Если в Сейме вновь проголосуют за этот законопроект, то он отправится на подпись президенту в обход Сената. В первый раз Сейм проголосовал за предложение 228 голосами против 216 при 10 воздержавшихся.

Отметим, что, несмотря на то, что наибольшим ударом законопроект станет для американского TVN и новостного канала TVN24, вносился и принимался он под риторикой защиты граждан от угрозы российской пропаганды.

Теги: #Польша, #США

Рубрика: Политика

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 3 дня назад

Олег Сенцов: Герои нужны всем. Но – мертвые

Общество 15 часов назад

31 год назад было совершено одно из самых громких преступлений начала 90-х. Убийство священника Александра Меня

Общество 19 часов назад

Ушли на пост: Как семьи высокопоставленных силовиков встали во главе ЧОПов с миллионными оборотами

Расследование 3 дня назад

"Александр Минфин": Как доверенный Антона Силуанова получил в управление компанию, связанную с "Газпромом"

Расследование 1 неделю назад

Миллиарды рублей в Москве, нищета в регионах: Как живет российская художественная гимнастика

Спорт 2 недели назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 1 час назад

"О том как погиб Зиничев, мы никогда не узнаем". Эксперты и инсайдеры сомневаются в официальной версии трагедии

Общество 8 часов назад

Эксперты в Британии требуют узаконить право сотрудника отключать связь после рабочего дня

Политика 9 часов назад

Сняты все ковидные ограничения на рейсы между Россией и Беларусью

Политика 10 часов назад

Лукашенко заверил критиков, что союзное государство выгодно для Беларуси так же, как и для России

Общество 11 часов назад

Четвертая волна, коллаборации с Беларусью и школьники по соседству с электоратом: новости к вечеру 9 сентября

Политика 12 часов назад

Путин и Лукашенко вновь встретились. Они ведут переговоры тет-а-тет в Кремле

Общество 13 часов назад

Всё, что нужно знать о франшизе

Политика 13 часов назад

Сангаджи Тарбаев, партия "Новые люди": компании, принимающие на работу выпускников вузов, нужно поощрять

Общество 14 часов назад

Психолог рассказала, как не воспитать жертву педофила

Общество 14 часов назад

Песков: российские единороги через два-три года будут стоить миллиарды долларов

Происшествия 15 часов назад

В Москве по наводке граждан задержали мужчину с игрушечным автоматом

Общество 15 часов назад

31 год назад было совершено одно из самых громких преступлений начала 90-х. Убийство священника Александра Меня

Общество 16 часов назад

Школы продолжат обучение, несмотря на выборы. 17 сентября будет учебным днем

Происшествия 17 часов назад

Глава фракции "Яблоко" в Мосгордуме сообщил об избиении его помощника

Общество 17 часов назад

Тест для выявления опасного вируса "Нипах" в течение следующей недели появится в России

Политика 17 часов назад

"Математика на нашей стороне": Навальный высказался о блокировках "Умного голосования"

Общество 17 часов назад

Депздрав Москвы предупредил о высокой вероятности четвертой волны COVID-19 в сентябре

Политика 17 часов назад

Депутат Лысаков – о Собянине: он спит и видит себя на месте Путина

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика