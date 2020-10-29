Сенат Польши отклонил скандальный закон против оппозиционных СМИ. Его все равно могут принять

В Польше Сенат проголосовал против принятия законопроекта правящей коалиции, который запрещает компаниям за пределами Евросоюза владеть мажоритарной долей в СМИ (более 50%).

Это предложение вызвало серьезный резонанс так как по сути является угрозой существованию единственного крупного телеканала TVN (им владеет американская Discovery), который позволяет себе критику действующей власти. Против инициативы, которая уже ранее была принята в нижней палате польского парламента (Сейм), открыто выступили США, пригрозив последствиями экономического характера, а также оппозиция и многие более мелкие независимые издания. В Польше проходят многочисленные митинги против принятия законопроекта.

Несмотря на то, что Сенат отклонил законопроект уверенным большинством (53 против 37 голосов), у него до сих пор есть шансы на принятие. Если в Сенате большинство мест у оппозиции, то в Сейме — у действующей власти. Если в Сейме вновь проголосуют за этот законопроект, то он отправится на подпись президенту в обход Сената. В первый раз Сейм проголосовал за предложение 228 голосами против 216 при 10 воздержавшихся.

Отметим, что, несмотря на то, что наибольшим ударом законопроект станет для американского TVN и новостного канала TVN24, вносился и принимался он под риторикой защиты граждан от угрозы российской пропаганды.