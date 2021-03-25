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Gulagu.net опубликовал записи с пытками и имитацией самоубийства предположительно в красноярской тюрьме

Владимир Осечкин передал данные в Европейский комитет против пыток

Фото: стоп-кадр YouTube «Gulagu.net»

Момент инструктажа сотрудника ФСИН с капо-разработчиками

Владимир Осечкин на YouTube-канале Gulagu.net опубликовал новое видео с предполагаемыми пытками в учреждении ФСИН в Красноярске.

На кадрах видеосъёмки видно, что человек в форме сотрудника ФСИН общается с двумя заключёнными, которых принято называть капо-разработчиками (они по указанию администрации колонии участвуют в пытках других отбывающих срок). Он инструктирует их, как «разрабатывать» неподатливого осуждённого.

В видео в момент непосредственного насилия в помещении выключается свет.

«Мы надеемся, что YouTube не будет удалять эту лайтовую версию происходящего в Красноярске. Но и это не всё. Сами сотрудники в Красноярске могут нанести удар человеку, который не совершает ничего противозаконного»

, – говорит в видеозаписи Владимир Осечкин.

«Предположительно это КТБ-1, Красноярск, аналог пыточной ОТБ-1 в Саратове. Идёт часовой и в это время камера снимает, как из окна человека вбрасывают <...> По информации от человека, который работает в ГУФСИН Красноярского края, нам стало известно, что вот этот человек погиб через два дня после падения и выбрасывали его умышленно», – утверждает создатель Gulagu.net.

Владимир Осечкин отметил, что опубликованные материалы направлены в Европейский комитет по предотвращению пыток. 

«И мы очень надеемся, что к этому расследованию подключатся серьёзные, большие журналисты, медиа. И, конечно же, что международные инстанции – в том числе правозащитные – начнут помогать Gulagu.net проводить это большое независимое расследование по пыточному конвейеру в России»

, – говорит правозащитник.

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