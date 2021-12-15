Шульман прокомментировала «прогон» от «Массы Воров», где жертв пыток во ФСИН просят не приравнивать к «петухам»

В Сети появился так называемый «прогон», якобы написанный воровскими авторитетами, именующими себя «Массой Воров». В нем авторы призывают не причислять к «обиженным» тех, кто прошел через пытки в пенитенциарных учреждениях.

«Говорим вам, что людей, которых по мусорскому беспределу и пыток, насиловали и унижали швабрами и дубинками, не являются обиженными, они так же полноценно могут жить в общей массе мужиками, ровно тех, кого облили мочой. А тех, кого коснулись [членом], мы воры не говорим вам есть и пить с одной посуды, но и отверженными их делать не надо, и нельзя их приравнивать к петухам. Они могут находится в массе. Унижать и глумиться над ними, это не людское, ибо по человечески им можно только сочувствовать»

, – говорится в письме (орфография сохранена). Znak.com пишет, что подлинность письма подтвердила член СПЧ и ОНК, журналистка Ева Меркачёва.

Также авторы письма призвали тех, кто прошел пытки, не идти на поводу у своих насильников и не «ломать» других осуждённых по указанию начальства. Остальных призвали «относиться с пониманием и сочувствием, ибо каждый может попасть в эту ситуацыю» (орфография автора «прогона»).

На «прогон» обратила внимание политолог Екатерина Шульман и даже выразила желание переквалифицироваться в криминологи:

«That moment when "воровской прогон" (что бы это ни значило) содержит больше здравого смысла, гуманизма и внутренней логики, чем большая часть письменной и устной продукции, выдаваемой государственно-бюрократическими объектами моего исследовательского внимания. У "массы воров" (так называется авторский коллектив) с грамматикой какие-то свои отношения, но, по крайней мере, в словах есть смысл и есть осознание меняющихся этических норм. Цитировать этот документ не буду (Ева говорит, что он подлинный - значит, так оно и есть), но к призыву "не делайте из себя демонов" не могу не присоединиться»

, – заключает Екатерина Шульман.

Напомним, что на протяжении последних двух месяцев правозащитник и создатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин выкладывает массу материалов, доказывающих факты пыток в отношении заключённых в учреждениях ФСИН.