Создатель Gulagu.net о присвоении звания главе Иркутского ГУФСИН: «Путин лично расписался в одобрении садизма»

Владимир Путин присвоил начальнику иркутского управления ФСИН Леониду Сагалавкову звание генерал-майора, передаёт телеграм-канал «ЧТД». Недавно это должностное лицо не стали отстранять от службы как и руководителя ангарской колонии ИК-15 Арслана Мажидова.

Напомним, в апреле 2020 года в колонии Ангарска произошёл «бунт», сотни заключённых нанесли себе увечья из-за условий обращения с ними в колонии. В «Собеседнике» выходило интервью с основателем правозащитного проекта Gulagu.net Владимиром Осечкиным, где тот обвинял администрацию УФСИН в пытках. Шеф-редактора Анастасию Седову за эту публикацию оштрафовали на 60 тысяч рублей по статье «о распространении заведомо ложной информации, создавшей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности граждан».

Присвоения нового звания главе печально известного управления произошло буквально за день до встречи президента Путина со своим Советом по правам человека, где в том числе планируется затронуть тему пыток в учреждениях ФСИН.

Владимир Осечкин в своём телеграм-канале назвал поступок Путина «продвижением садистов по службе»:

«Рубикон перейдён, дальше никаких иллюзий. Ты или с содомитами и подлецами, или с народом. Ты или поддерживаешь эту власть старых извращенцев и хитрых садистов, или борешься за права человека. И цену всем, кто пытается смазывать всё в полутона и срезать углы мы прекрасно знаем. <...> И этим указом Владимир Путин лично расписался в одобрении жестоких бесчеловечных методов садиста Леонида Сагалакова»

Докладчиком по фактам пыток в учреждениях ФСИН на завтрашней встрече в Путина с СПЧ будет выступать правозащитник Андрей Бабушкин. До этого Осечкин давал члену Совета напутствия, но недоброжелательно отписывается об участнице СПЧ, журналистке Еве Меркачевой, которая тоже «инспектировала» учреждения ФСИН и СИЗО:

«Завтра этот же Путин встретится с членами своего карманного «Совета по правам человека», где по задумке Кириенко их ручная агент Ева, срезав все углы, поможет сгладить все углы и вместо проблемы пыточных конвейеров и причастности к этому генералов ФСБ и ФСИН, будет сводить всё к общим фразам и полумерам».