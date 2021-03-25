Межнациональные отношения - одна из важных и, порой, болезненных тем для российского общества. Один из важных факторов в этой сфере - национальные общественные организации. На наши вопросы о жизни общественных организаций во время "пандемийных" ограничений и тенденциях в современной национальной политике России ответил Президент Федеральной лезгинской национально-культурной автономии, член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям Ариф Пашаевич Керимов.

Из биографии:

Керимов Ариф Пашаевич – российский общественный и политический деятель. Родился в селе Карабулаг ныне Огузского района Азербайджанской ССР. По образованию – филолог. С 1997 года являлся членом Совета Соотечественников при Государственной Думе РФ.

Наиболее активная фаза общественной деятельности началась для Арифа Керимова с ФЛНКА (Федеральная лезгинская национально-культурная автономия), которую он возглавляет с 1999 года по настоящее время, занимая должность президента и председателя совета. С 2012 года Ариф Керимов – член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям. Член Консультативного Совета по национально-культурным автономиям при ФАДН России.

Ариф Керимов - учредитель Некоммерческого Фонда «Национальное Возрождение» по поддержке культуры и самобытности народов России. Президентом Фонда является сын Арифа Керимова – Токай Керимов.

-Ариф Пашаевич, последние два пандемийных года стали серьезным испытанием для всех нас, в том числе и для общественных организаций. Как прошел этот этап для руководимой Вами организации?

-Вы правы, действительно, время сейчас непростое для всех. Общественные организации – не исключение, ведь основа их работы – взаимодействие с людьми, регулярные встречи, общения, массовые мероприятия. Все это пришлось очень сильно ограничить или перевести в онлайн-формат.

В наибольшей степени от ограничений, которые приходится вводить всем странам мира для борьбы с пандемией COVID-19, пострадало международное направление нашей работы. Наша организация традиционно активна на международном поле – мы являемся членами двух крупнейших международных объединений по защите прав национальных меньшинств – UNPO (Организация непредставленных наций и народов) и FUEN (Федералистский союз европейских национальных меньшинств). В 2019 году мы стали первой национально-культурной автономией России, которая получила консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН. Мы активно работаем с ОБСЕ, Европарламентом, Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека в Женеве и другими международными институтами.

Сейчас возможности для подобной работы сильно ограничены, хотя мы, конечно же, не теряем связь. Периодически проходят онлайн-совещания и круглые столы по широкому кругу тем, связанных с реализаций прав и потребностей автохтонных народов, национальных меньшинств. По мере возможности мы стараемся в этих мероприятиях участвовать, чтобы лезгинская повестка звучала в международном поле.

Тем не менее, полностью заменить реальную живую работу подобный формат не может – это признают все участники дискуссий.

-Многим может показаться удивительным, что российская общественная организация столь активна на международном поле. Можете ли Вы рассказать подробнее о целях и задачах этой работы?

-Главная цель – это представление и защита интересов лезгинского народа и России в рамках соответствующих международных организаций. Лезгинский народ является разделенным, как и некоторые другие близкородственные этносы – цахуры, рутульцы, аварцы, к слову, самый многочисленный народ Дагестана (около 1 млн. человек), - между Российской Федерацией (Республика Дагестан) и Азербайджанской Республикой. Некогда единый исторический ареал расселения народа оказался расколот примерно пополам после распада СССР, и до сих пор в нашем случае не найдены эффективные международные механизмы, которые позволили бы нивелировать последствия тех событий, которые Владимир Путин в свое время обозначил как крупнейшую геополитическую катастрофу прошлого века.

Разделенность – главная беда и боль лезгинского народа, которая ведет к расхождению двух частей единого народа, которые развиваются в двух совершенно разных политических, экономических и культурных системах. Именно по этой причине мы и начали еще в далеком 2012 году активную работу на международном поле. Нам важно задействовать механизмы международного уровня, использовать мировой опыт для преодоления последствий разделенности. В уставах международных организаций, включая самую авторитетную из них – Организацию Объединенных Наций – достаточно четко обозначены права коренных народов и национальных меньшинств. Там же, среди прочего, обязательства, которые берут на себя государства в плане обеспечения этих прав.

Если мы говорим о России, то здесь созданы все условия для сохранения народами собственной идентичности и самобытности, родного языка и культуры. Не знаю другого государства в мире, где на таком уровне для такого большого количества народов были реализованы их национально-культурные потребности. Но далеко не во всех странах постсоветского пространства ситуация столь однозначная.

Отмечу, что в Европе, есть прекрасные примеры того, как в условиях разделения народа государственной границей удалось обеспечить единый культурный ареал, не допустить раскола внутри народа, сохранить его как единый исторический организм, веками и тысячелетиями развивавшийся на данной территории. Это пример датско-германского пограничья, Южного Тироля (Италия-Австрия), пример саамов, разделенных сразу между 4 странами - Норвегией, Швецией, Финляндией и Россией. За счет международной работы мы могли в этом убедиться в том, что при наличии политической воли всех сторон последствия разделенности народов государственной границей можно преодолеть, процессы культурной ассимиляции можно остановить. Мы уверены, что этот опыт можно использовать и даже улучшить в приложении к российско-азербайджанскому пограничью и ситуации с лезгинским, аварским, цахурским и другими народами.

-В достаточной ли степени Россия проявляет заботу о своих соотечественниках?

-Россия прилагает немалые усилия в данном направлении. Не нужно далеко ходить, чтобы в этом убедиться – у нас существует отдельное Федеральное агентство, занимающееся вопросами соотечественников за рубежом – Россотрудничество. Еще в 1999 году был принят Федеральный закон «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом», который создает правовую рамку и определяет политику государства в данном направлении.

Ну и, конечно, нужно особо выделить принятые в прошлом году поправки к Конституции Российской Федерации: защита соотечественников теперь прописана в основном законе страны. Государство берет на себя обязательства по защите интересов соотечественников, проживающих за рубежом, сохранению их культурной идентичности.

Тем не менее, я считаю, что работу с соотечественниками нам необходимо значительно усиливать. Правовые механизмы у нас есть, необходимо активно использовать их на практике.

В контексте защиты русского языка, поставке учебников русского языка в соседние страны, поддержке русскоязычных СМИ и интернет-ресурсов работа поставлена достаточно хорошо, хотя ее тоже, на мой взгляд, нужно значительно расширять. Русские – самый большой разделенный народ мира – это тоже слова нашего Президента. Естественно, каждый русский человек, живущий за пределами России, видит в ней свою опору, защиту и историческую Родину.

Но вы знаете, что есть и другие разделенные народы, в том числе дагестанские: лезгины, аварцы, цахцры, рутульцы, , представители которых в приграничных странах – это наши соотечественники. Вопрос необходимости защиты их национально-культурных, языковых прав я неоднократно поднимал на самых разных площадках, в том числе в рамках заседаний Совета при Президенте России по межнациональным отношениям.

К сожалению, пока эти народы не избалованы вниманием в контексте государственной работы с соотечественниками. Но я думаю, что это лишь вопрос времени.

В частности, совсем недавно был принят закон Республики Дагестана «О поддержке соотечественников за рубежом», и здесь надо подчеркнуть роль Министра по национальной политике и делам религий РД Энрика Селимовича Муслимова. Он старается поддерживать соотечественников, налаживает тесные связи с дагестанцами из других регионов России, а также Турции, Киргизии и других стран. Надеюсь, что следующий шаг – это активная и плотная работа по линии Дагестан-Азербайджан.

-Вернемся к внутрироссийским вопросам: какие тенденции Вы наблюдаете в национальной политике и межнациональных отношениях в нашей стране в последние годы?

-Я высоко оцениваю уровень межнациональных отношений, достигнутый в нашей стране. Успехи, достигнутые в этом направлении за период с начала 2010-х годов, очевидны для всех, кроме откровенных недругов нашей страны. Главная заслуга в том, что на том этапе нам удалось преодолеть различные болезни, поразившие общество, включая различные формы экстремизма, в том числе псевдорелигиозного, кавказофобию и т.д., принадлежит руководству государства. Владимир Владимирович регулярно подчеркивает свое особое отношение к национальной политике как ключевому для нашей страны вопросу.

Вместе с тем, с осложнением обстановки в мире неизбежно негативные процессы будут проявляться и в нашей стране. Обострение отношений между различными Россией и Западом, общий рост нервозности в мире, связанный с пандемией, экономическим кризисом, эскалацией застарелых конфликтов, общая неопределенность, активизация деятельности деструктивных антироссийских сил – все это фон нашей сегодняшней жизни.

На этом фоне в последнее время, к большому сожалению, наметились отдельные отрицательные тенденции в информационном поле, когда вновь началось педалирование национальной темы, выпячивание этнического происхождения преступников, различного рода ксенофобские призывы и т.д. Новости по телевизору и в интернете пестрят резкими, а порой и откровенно шовинистскими заголовками. Подобные случаи не могут не беспокоить, ведь мы, представители гражданского общества, вместе с государством проделали немалую работу для создания благоприятной информационной среды.

Отрадно, что представители государственной власти, ответственные за национальную политику, высказали свое решительное неприятие подобным тенденциям. В частности, заместитель руководителя Администрации Президента Магомедсалам Магомедов на прошедшем форуме «Народы России» подчеркнул, что недопустимо придавать бытовым конфликтам национальную окраску.

Не только как государственный деятель, но и просто как дагестанец, он указал на то, что наши земляки болезненно воспринимают кавказофобские выпады в СМИ, когда весь народ Дагестана приравнивают к кучке подонков, которые позволяют себе совершать ужасные преступления и ведут себя совершенно неподобающим образом.

Я полностью солидарен с позицией Магомедсалама Магомедалиевича.

Во взаимоотношениях наших народов на порядок больше позитива и положительных примеров, но капля негатива, определённым образом поданная с подачи антироссийских сил, ведет к напряженности и расшатыванию ситуации в стране. Я очень рад, что эту угрозу серьезно воспринимают и контролируют на высоком государственном уровне.

-Считаете ли Вы, что необходимо вводить законодательный запрет на упоминание национальности преступников?

-Повторюсь: я считаю, что недопустимо педалирование этой темы, выпячивание национальности, шельмование определенных национальных и религиозных групп. Безусловно, давать волю журналистам, спекулирующим на подобных темах, нельзя. Особенно в наше время, когда все сидят в своих телефонах и социальных сетях, регулярно потребляя огромное количество самой разной информации.

Нужно ли вводить законодательный запрет – это вопрос к нашим парламентариям, им виднее, какой механизм позволит эффективнее бороться с безответственными и разжигающими рознь информационными выпадами. Я сам какое-то время работал журналистом, впоследствии руководил коллективом журналистов и понимаю, что если какой-то недобросовестный писака захочет, то он сможет обойти подобный запрет. Как-нибудь намекнет, воспользуется эзоповым языком. В связи с этим, мне кажется, одними запретами тут не поможешь, нужна комплексная работа. В первую очередь, работа по просвещению людей, преодолению стереотипов, обучению объективному восприятию исторических и современных процессов.

А разжигателей розни нужно строго наказывать, ведь если дать им волю, нашей многонациональной стране может быть нанесен серьезный урон.

-Ариф Пашаевич, как руководитель одной из самых активных Федеральных национально-культурных автономий России, скажите: какие рецепты для укрепления межнационального согласия может могут предложить этнокультурные организации?

Я уже начал говорить об этом, отвечая на предыдущие вопросы: важно вести работу по просвещению, познанию народов и культур России, преодолению замкнутых рамок национальных или религиозных сообществ. Народам России нужно вместе бороться с негативными явлениями и вместе созидать на благо страны.

Не буду далеко ходить за примером – чуть больше месяца назад мы провели в Дербенте, самом южном и древнем городе России, межрегиональный молодежный историко-патриотический форум под названием «Наследие предков». Мероприятие проводилось при поддержке ФАДН России, Фонда «Национальное Возрождение», Дома народов России, других организаций и ведомств. Несмотря на ограничения, нам удалось собрать на нем представителей 10 регионов – от Иркутска до Санкт-Петербурга, от Ярославской области до Ингушетии. В форуме участвовали представители федеральных и республиканских органов власти

Была насыщенная дискуссионная и культурная программа, молодежь активно общалась, впитывала новую информацию, приобщалась к культурно-историческому наследию Дагестана.

Главная цель форума – укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений в Российской Федерации через историческое просвещение и противодействие деструктивной пропаганде экстремизма и радикализма.

Подобные форумы оказывают большое влияние на сознание людей, расширяя их представление о своей стране, народах, населяющих ее, направляя их энегрию на совместное творчество и созидание.

При этом, естественно, для каждой национально-культурной автономии важно сохранять язык, культуру, историю своего народа. Поэтому, например, очень важны проекты по созданию инструментов изучения родного языка. Один из проектов, которые мы сейчас реализуем – это создание самоучителя лезгинского языка. Подобное пособие (которое впоследствии будет реализовано в современных цифровых форматах) необходимо в условиях жизни в многонациональных городах, где стремительно теряется родной язык.

Важно сохранять единство в многообразии. Именно сочетание этих двух начал – сохранения самобытности, языка, культуры народов (с одной стороны) и укрепление общероссийской гражданской идентичности и межнациональных отношений (с другой стороны) и есть главный рецепт успеха, мира и стабильности в России, нашей общей Родине.

Справка

ФЛНКА - Федеральная лезгинская национально-культурная автономия, президентом и председателем Совета которой является Керимов Ариф Пашаевич, Основной задачей ФЛНКА является консолидация и развитие общин лезгин в России путем сохранения самобытности, родного языка, национальной культуры и образования на родном языке - в соответствии с федеральным законом о национально-культурных автономиях в РФ.

Некоммерческий Фонд "Национальное возрождение" учрежден в 2021 году Арифом Пашаевичем Керимовым. Президентом фонда стал сын Арифа Пашаевича - Токай Арифович Керимов, который продолжает дело отца по консолидации национальных культурных традиций не только лезгинской национальности, но всего многообразия наций, представленных в Российской Федерации