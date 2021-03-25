Страницы биографии Арифа Керимова
Ариф Пашаевич – яркий представитель лезгинского народа, президент Федеральной Лезгинской национально-культурной автономии
Керимов Ариф Пашаевич родился вскоре после войны, в 1952 году в лезгинском селе Карабулаг, которое ныне находится в Огузском районе Азербайджана. Этот гористый район, граничащий с Дагестаном, отличается большим этническим разнообразием населения: наряду с азербайджанцами и лезгинами в местных сёлах живут русские, турки, евреи. Такое соседство, очевидно, повлияло на мировоззрение Арифа Керимова.
Начало карьеры
Высшее образование Ариф Керимов получил на филологическом факультете в Баку. Работу по специальности – в должности младшего редактора новостной программы – молодой специалист начал в комитете по теле- и радиовещанию.
В 1974-75 годах Керимов прошёл армейскую службу и вернулся домой. После армии начал работать школьным учителем в родном селе. Впоследствии Ариф Пашаевич не раз подчёркивал, как важна и значима роль педагогов в развитии общества – ведь от учителя зависит, «с какими мыслями продолжит свой путь юный человек».
В 1980 году Ариф Керимов возглавил исполнительный комитет Беюк-Соютлинского совета народных депутатов. С этого поста начался новый этап его карьеры – как политика и общественника.
Политическая карьера в Азербайджане
Опыт работы в качестве народного депутата, накопленный к 1991 году, позволил Арифу Керимову масштабировать свою политическую деятельность: он направил усилия на консолидацию национального движения, чтобы лезгинский народ сохранил свою идентичность в период глобальных перемен.
«С распадом СССР на Южном Кавказе резко обострились межнациональные противоречия. В частности, территории, заселённые лезгинами, разделились между Россией и Азербайджаном», – говорил Керимов, описывая ту эпоху.
Тогда же Керимов основал в Азербайджане Лезгинскую демократическую партию (позднее организация сменила название, став Партией национального равенства). В 1993-94 годах Ариф Керимов учредил первую в Азербайджане газету на лезгинском языке – «Алпан». Издание освещало значимые для национальной общины события.
«Каждый человек вправе гордиться своими корнями, ценить и любить тот народ, частью которого он является», – говорит Ариф Керимов.
Деятельность в России
С середины 90-х годов деятельность Арифа Керимова все больше связана с Россией, поскольку именно здесь живёт подавляющее большинство лезгин. Но вплоть до 1996 года он управлял агрофирмой «Дагестан» в Азербайджане, а в 1997 году уже стал членом Совета соотечественников при Госдуме РФ.
Через пару лет Керимов создаёт Федеральную Лезгинскую Национально-Культурную Автономию (ФЛНКА). С 1999 года он – бессменный президент ФЛНКА, но параллельно активно работает и в иных структурах. Также он лично внёс большой вклад в создание и проработку госпрограмм для Северного Кавказа.
В России Ариф Керимов тоже занимался выпуском прессы на родном языке – был главредом газеты «Лезгинские известия». Печатный орган ФЛНКА под его редакцией выходил на бумаге до 2009 года, в последние 12 лет материалы, связанные с ФЛНКА, публикуются на официальном сайте.
Пропагандируя изучение родного языка, Керимов руководствовался идеей о том, что человеку сложно «ощущать себя частью чего–то большого и значимого», если он оторван от речи и культурного наследия своего народа.
Направления работы
Ариф Пашаевич Керимов много и эффективно занимается благотворительностью, культурно-просветительской работой, книгоизданием, социальными проектами и налаживанием диалога между этническими объединениями. По инициативе Керимова в России появилась государственная площадка для такого диалога – «Дом народов России».
Уже более 20 лет ФЛНКА знакомит москвичей с лезгинской культурой, проводя в столице народный праздник «Яран Сувар» и тематические выставки. В Дагестане усилия организации были направлены на работу с молодёжью и противодействие экстремизму, помощь малообеспеченным семьям и пожилым людям.
Уделяя внимание сохранению культурного наследия, он не оставляет без внимания и проблемы экологии. Так, Ариф Керимов и ФЛНКА помогли привлечь внимание президента России к судьбе уникального природного достояния страны – древнего Самурского леса, за сохранение которого боролись жители Дагестана. Владимир Путин поручил выделить более 900 млн рублей для создания Самурского национального парка.
Упорная работа Керимова во главе ФЛНКА получила признание не только в России, но и за рубежом: сегодня это единственная в стране национально-культурная автономия, имеющая статус в органах ООН и участвующая в специальных мероприятиях ОБСЕ. Она также входит в авторитетные международные объединения этноменьшинств и непредставленных народов. К мнению Арифа Керимова внимательно прислушиваются депутаты Европарламента, с которыми регулярно встречаются представители ФЛНКА.
Семья Керимовых
Ариф Керимов воспитал четырёх сыновей, а теперь у него уже растут внуки. Сыновья президента ФЛНКА Токай Керимов https://sobesednik.ru/obshchestvo/20210727-kerimov-tokai-arifovic-biografiya и Турал Керимов увлечённо развивают дело, начатое их отцом. Так, Токай Керимов в 2021 году стал президентом некоммерческого фонда «Национальное Возрождение», который учредил Ариф Керимов.
В свою очередь Турал Керимов, возглавляющий совет директоров АО «НафтаГаз», оказывает материальную поддержку благотворительным проектам семьи и помогает отцу в ФЛНКА.
Фонд «Национальное Возрождение» уже определил более десятка направлений работы, связанных с научной деятельностью, культурными мероприятиями и поддержкой талантливой молодёжи. «Будет запущена образовательная платформа с полноценной программой обучения по целому ряду дисциплин», – говорит Токай Керимов.
Миссия фонда: способствовать сохранению языков, письменности и культурных особенностей всех малочисленных народов России, чтобы объединять здоровые патриотические силы и консолидировать усилия общин для развития всей страны.