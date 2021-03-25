Начало карьеры

Высшее образование Ариф Керимов получил на филологическом факультете в Баку. Работу по специальности – в должности младшего редактора новостной программы – молодой специалист начал в комитете по теле- и радиовещанию.

В 1974-75 годах Керимов прошёл армейскую службу и вернулся домой. После армии начал работать школьным учителем в родном селе. Впоследствии Ариф Пашаевич не раз подчёркивал, как важна и значима роль педагогов в развитии общества – ведь от учителя зависит, «с какими мыслями продолжит свой путь юный человек».

В 1980 году Ариф Керимов возглавил исполнительный комитет Беюк-Соютлинского совета народных депутатов. С этого поста начался новый этап его карьеры – как политика и общественника.