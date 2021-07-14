Токай Керимов родился 25 июля 1977 года в селе Карабулаг Варташенского района Азербайджанской ССР в семье известного общественного и политического деятеля Арифа Керимова. После завершения обучения в школе прошёл срочную службу в армии, а затем получил высшее юридическое образование. Параллельно с получением высшего образования начал свою профессиональную карьеру, заняв пост руководителя компании ООО «Дон-98», основной сферой деятельности которой являлась поставка промышленного оборудования и специализированной техники для предприятий, занятых в нефтегазовой отрасли.

Путь от поставщика до производителя

В 2001-ом Токай Керимов был назначен на должность генерального директора в компании ООО «Век-Инвест», где продолжил развитие бизнеса по поставкам бурового и нефтепромыслового оборудования, после чего принял решение расширить сферу предоставляемых услуг и заняться непосредственно производством специализированного оборудования.

Параллельно с работой в компании «Век-Инвест» Керимов стал директором московского представительства завода ОАО «ЗНМП», а с 2007-го по 2009-й руководил компанией ОАО «Росмашэкспорт», занимавшейся производством и поставками оборудования для нефтегазового сектора, а также представлявшей интересы крупнейших китайских и американских производителей нефтегазового и бурового оборудования на территории Российской Федерации.

После работы в компании «Росмашэкспорт» Керимов Токай Арифович начал развивать бизнес по строительству нефтяных и газовых скважин, заняв позицию руководителя недавно созданной компании ОАО «НафтаГаз» – сегодня её дочернее предприятие, сервисная буровая компания «Нафтагаз-Бурение», входит в число пяти крупнейших частных буровых компаний России. Параллельно с работой в компании «НафтаГаз» Токай Арифович также провёл несколько лет в должности председателя совета директоров Волгоградского завода буровой техники.

Общественная деятельность

На протяжении всей карьеры бизнесмен не переставал активно участвовать в общественной жизни страны – в 2001-м стал членом Союза журналистов России (а в последствии и Международной Федерации Журналистов), с 2004-го по 2007-й занимал должность помощника депутата Государственной думы, а также являлся доверенным лицом кандидата на должность президента РФ от блока «Родина» Сергея Глазьева на выборах 2004-го года.

Также все эти годы Токай Керимов неизменно помогает развитию проектов, организовываемых «Федеральной лезгинской национально-культурная автономией» (ФЛНКА), которой руководит его отец Ариф Керимов. Эта общественная организация занимается объединением лезгинских общин на территории всей страны и за рубежом, а также развитием и сохранением национальной культуры, и другими социальными инициативами. За время совместной работы Керимовыми было реализовано большое количество разнообразных проектов как на федеральном, так и на международном уровне.

Помимо этой работы Токай Арифович из своих личных средств поддерживает различных культурных деятелей, спортсменов и других талантливых или нуждающихся представителей лезгинского народа, помогая им преодолеть в том числе возникающие социальные барьеры.

Переход к новому уровню ответственности

В 2016-м Токай Арифович решил оставить руководящие позиции в бизнесе и продолжить своё высшее образование, поступив в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы на специальность «Управление инвестициями и новациями в экономике». Получив диплом, сосредоточился на общественной деятельности.

В мае 2021-го Токай Керимов стал президентом некоммерческого фонда «Национальное Возрождение», который был создан его отцом Арифом Керимовым.

Основная идея нового фонда ­– помощь в распространении знаний и практик по сохранению культурного наследия народов России, восстановление памятников архитектуры, спонсирование культурных, исторических, образовательных и спортивных проектов. По заявлению представителей фонда, организация будет оставаться открытой для множества инициатив и бенефициаром может стать любой значимый проект, который сможет преодолеть отбор специальной экспертной конкурсной комиссии.

Фонд обещает оказывать поддержку в первую очередь работоспособным проектам, которые смогу принести конкретный результат, вне зависимости от того, был ли этот проект предложен другой организацией или физическим лицом. Главное, чтобы цели проекта и пути их достижения были чётко и грамотно сформулированы.

Помимо этого, под эгидой фонда планируется создать специальную программу стипендий для студентов ВУЗов, имеющих национальные приоритеты в филологии. В первую очередь гранты будут доступны абитуриентам, поступающим в педагогические университеты, где готовят специалистов для преподавания в школах на национальных языках.

Руководитель нового фонда Токай Керимов отмечает, что талантливая молодёжь не должна поголовно уходить в бизнес и считает одной из немаловажных задач фонда поиск, поддержку и подготовку таких специалистов для работы в социально значимых сферах и проектах.