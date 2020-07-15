«Сделал себе новогодний подарок»: Абрамович купил самый дорогой в России частный джет

Миллиардер, один из 12 самых богатых людей России Роман Абрамович приобрел Boeing 787-8 Dreamliner, который стоит 350 миллионов долларов, или почти 26 миллиардов рублей, пишет Forbes со ссылкой на два источника. Само судно стоит 250 миллионов, а оснащение — ещё сто. По открытым данным, судно накануне прилетело Москву для оснащения.

Как пишет издание, теперь это самый дорогой частный самолет в России. Всего в мире насчитывается 250 бизнес-джетов этой модели, из которых российские фирмы не обладали ни одним. В 2019 году судно начали оснащать в соответствии с запросами Абрамовича.

Площадь Dreamliner составляет 224,4 квадратных метров, самолет разделен на три секции, которые могут вместить в общей сложности 50 человек: 10 мест предусмотрено для охраны, 10 — для прислуги и ещё 30 — для гостей.

«Роман Аркадьевич сделал себе новогодний подарок», — пояснил один из собеседников издания.