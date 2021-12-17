Замечательный мужик едет строить в Геленджик: Зачем Абрамовичу понадобился стадион у Чёрного моря

Как выяснил «Собеседник», участок со стадионом в прибрежной зоне Геленджика приобрела глубоко убыточная компания миллиардера Романа Абрамовича. Сам объект уже давно вызывает раздражение местных жителей.

Что произошло?

Новым владельцем стадиона «Спартак», находящегося в 100 метрах от Чёрного моря, стало ООО «Финэстейт Ко». Фирма теперь является 100-процентным владельцем АО «Гавань» в Геленджике, которому на правах аренды принадлежит участок со спортивным объектом. Фирма входит в структуру Millhouse бизнесмена Романа Абрамовича, занимающего 12 место в списке богатейших россиян. Об этой сделке первым сообщило РБК, подтверждающие документы есть и у «Собеседника».

По данным публичной кадастровой карты, использование территории площадью 21 870 кв. м разрешено под размещение футбольного поля.

Предыдущим собственником «Спартака» была краснодарская компания «Рамо-М». Она же построила в Геленджике одноимённый стадион и передала его в собственность города. А в 2014 году пообещала, что вместо устаревшего «Спартака» будет построен торгово-развлекательный центр «Красная Площадь». Но строительство так и не было начато, а стадион со временем пришёл в окончательное запустение, вызывая недовольство местных жителей.

«Вид ужасный, и это в центре города. Беговые дорожки разрушаются, и много десятков лет без ремонта. Был замечательный стадион, с гостиницей, центр. Но пришли вороватые люди, которые его обанкротили! И никто не сидит! А земля под ним стоит миллионы!» – пишут люди в комментариях на «Яндекс.Картах».