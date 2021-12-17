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Замечательный мужик едет строить в Геленджик: Зачем Абрамовичу понадобился стадион у Чёрного моря

Новыми владельцами объекта стали глубоко убыточные структуры. Мини-расследование «Собеседника»

Фото: Global Look Press

Как выяснил «Собеседник», участок со стадионом в прибрежной зоне Геленджика приобрела глубоко убыточная компания миллиардера Романа Абрамовича. Сам объект уже давно вызывает раздражение местных жителей.

Что произошло? 

Новым владельцем стадиона «Спартак», находящегося в 100 метрах от Чёрного моря, стало ООО «Финэстейт Ко». Фирма теперь является 100-процентным владельцем АО «Гавань» в Геленджике, которому на правах аренды принадлежит участок со спортивным объектом. Фирма входит в структуру Millhouse бизнесмена Романа Абрамовича, занимающего 12 место в списке богатейших россиян. Об этой сделке первым сообщило РБК, подтверждающие документы есть и у «Собеседника».

По данным публичной кадастровой карты, использование территории площадью 21 870 кв. м разрешено под размещение футбольного поля.

Предыдущим собственником «Спартака» была краснодарская компания «Рамо-М». Она же построила в Геленджике одноимённый стадион и передала его в собственность города. А в 2014 году пообещала, что вместо устаревшего «Спартака» будет построен торгово-развлекательный центр «Красная Площадь». Но строительство так и не было начато, а стадион со временем пришёл в окончательное запустение, вызывая недовольство местных жителей.

«Вид ужасный, и это в центре города. Беговые дорожки разрушаются, и много десятков лет без ремонта. Был замечательный стадион, с гостиницей, центр. Но пришли вороватые люди, которые его обанкротили! И никто не сидит! А земля под ним стоит миллионы!» – пишут люди в комментариях на «Яндекс.Картах».
Фото: Яндекс-карты
Вид на бывший стадион

Действительно, только кадастровая стоимость земли под стадионом составляет 145 млн руб. Но сумма сделки, в соответствии с которой структуры Абрамовича стали новыми собственниками объекта, не раскрывается. 

АО «Гавань», теперь входящие в империю миллиардера, относится к числу микропредприятий. Однако его уставный капитал составляет 165,299 млн рублей. Основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий.

Согласно выпискам из Росреестра (есть у «Собеседника»), владельцем участка со стадионом (Революционная улица, 19А) является муниципальное образование город-курорт Геленджик Краснодарского края. Источник «Интерфакса» в местной администрации сообщил, что территория стадиона, находящаяся в муниципальной собственности, передана «Гавани» в долгосрочную аренду. 

В сделке есть странности

Судя по бухгалтерским документам, участок приобрела компания с большими финансовыми проблемами. За последние два года убытки «Финэстейт Ко» достигли полумиллиарда рублей. В таком же минусе за 2020 год оказалась и управляющая компания - ООО «Миллхаус», принадлежащая кипрскому офшору. 

Часть потерь можно было бы покрыть за счёт выданных займов. Например, «Миллхаус» в прошлом году дал кредит в 350 млн руб. компании «Шато Гай-Кодзор», связанной с винодельнями в Анапе. Правда, её бенефициаром является Марина Гончарова – по данным СМИ, близкий друг и коллега Романа Абрамовича. А на друзьях обычно не принято зарабатывать. 

Возможно, ответ кроется в 19 км от стадиона «Спартак». Там находится знаменитый дворец, принадлежащий то ли Владимиру Путину, то ли Аркадию Ротенбергу. Последний обещал открыть свой апарт-отель уже к 2023 году. 

– За два года мы должны это сделать. Планку такую поставили. Если сделаем как обычно, до срока, то будет лучше, – заявил Ротенберг.

Признание прозвучало в январе – после выхода нашумевшего фильма команды Алексея Навального. С тех пор «дворец Путина» пропал из публичного поля. Согласно имеющимся у «Собеседника» выпискам, он до сих пор принадлежит ООО «Комплекс» – ранее компания была связана с близким к президенту предпринимателем Николаем Шамаловым. 

Фото: Яндекс-карты
Расстояние от стадиона до "дворца Путина"

Зачем Абрамовичу понадобился заброшенный стадион – неясно, в его компании не ответили на запросы журналистов. Собеседники РБК предположили, что площадь объекта позволяет построить гостиницу или комплекс апартаментов общей площадью около 40–50 тыс. кв. м. Ранее о подобных планах сообщал и «Коммерсантъ». Объем инвестиций в строительство оценивается в 4–4,5 млрд руб. Откуда эти средства возьмут убыточные структуры, тоже не вполне понятно. 

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