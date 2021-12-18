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Publico: Роман Абрамович получил гражданство Португалии

После получения паспорта Абрамович стал самым богатым гражданином Португалии

Фото: Global Look Press

Португальский таблоид Público сообщил, что миллиардер из списка Forbes и владелец английского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович получил гражданство Португалии.

Журналисты утверждают, что Абрамович получил португальский паспорт в апреле этого года как потомок евреев-сефардов. Абрамович является членом еврейской общины Порту и был ее благотворителем. 

Отмечается, что после получения паспорта Абрамович стал самым богатым гражданином Португалии. Он пока не комментировало эту информацию.

Сообщается также, что у миллиардера имеется гражданство России и Израиля. 

Ранее сообщалось, что Абрамович купил территорию заброшенного стадиона в Геленджике. 

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