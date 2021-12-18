Publico: Роман Абрамович получил гражданство Португалии

Португальский таблоид Público сообщил, что миллиардер из списка Forbes и владелец английского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович получил гражданство Португалии.

Журналисты утверждают, что Абрамович получил португальский паспорт в апреле этого года как потомок евреев-сефардов. Абрамович является членом еврейской общины Порту и был ее благотворителем.

Отмечается, что после получения паспорта Абрамович стал самым богатым гражданином Португалии. Он пока не комментировало эту информацию.

Сообщается также, что у миллиардера имеется гражданство России и Израиля.

Ранее сообщалось, что Абрамович купил территорию заброшенного стадиона в Геленджике.