Станет соседом Путина?: Абрамович купил территорию заброшенного стадиона в Геленджике

Структура Millhouse Романа Абрамовича стала собственником АО «Гавань», которому принадлежит территория стадиона «Спартак» в Геленджике. Об этом сообщает РБК со ссылкой на выписки из ЕГРЮЛ и Единого государственного реестра недвижимости.

Как отмечается, территория стадиона, которую теперь контролирует компания Абрамовича, занимает площадь 2,2 га и находится в 100 м от Черного моря. «Гавань» владеет этим участком на правах аренды до 2050 года.

В 2013 году администрация Геленджика заключила с «Гаванью» соглашение о строительстве на месте стадиона торгово-развлекательного комплекса, но возведение торгового центра так и не началось.

По словам директора департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Colliers Тимура Рывкина, эта территория позволяет построить гостиницу или комплекс апартаментов общей площадью около 40–50 тыс. кв. м. Стоимость участка он оценивает в 300–400 млн руб., объем инвестиций в строительство – в 4–4,5 млрд руб.

В начале этого года, как писал «Коммерсант», Абрамович зарегистрировал в Геленджике ООО «УК «Юг Эстейт». Тогда источники сообщали, что он может заняться развитием гостиничного бизнеса, в частности построить люксовый отель с виноградником.

В январе 2021 года команда Навального опубликовала расследование в котором заявлялось, что Владимир Путин является владельцем «дворца» в Геленджике. Позже миллиардер Аркадий Ротенберг назвал себя «бенефициаром комплекса» и сообщил, что на месте здания будет построен апарт-отель.

Ранее YouTube опубликовал итоги года со списком самых популярных видео в России за 2021 год. Первое место в ТОП-10 заняло расследование команды Навального под названием «Дворец для Путина.