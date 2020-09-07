Проректором «Вышки» стал бывший глава управления ФСБ по Белгородской области

Экс-начальник управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Белгородской области, бывший замглавы УФСБ по Республике Татарстан Сергей Рожков стал новым проректором Высшей школы экономики. Об этом говорится на сайте учебного заведения.

Г-н Рожков, согласно решению нового ректора университета, будет возглавлять в нем Дирекцию по безопасности. В частности, он будет заниматься организацией работы военной кафедры, безопасностью мероприятий вуза, пожарной безопасностью, вопросами охраны, информационной и антитеррористической безопасностью.

Как говорится в пресс-релизе по итогам этой и других назначений во ВШЭ, ректор вуза «с оптимизмом смотрит в будущее», представив новую команду.

Ранее из Высшей школы экономики были уволены многие преподаватели, которые так или иначе высказывали недовольство сложившейся в стране ситуацией и действиями властей.