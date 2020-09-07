Из «Вышки» уволили ещё двух профессоров. Юристы критически относятся к состоянию права в РФ

Высшая школа экономики отказалась от сотрудничества с профессорами Геннадием Есаковым и Сергеем Пашиным. Их неожиданно уволили против желания. По словам студентов, они были критиками состояния законодательства и права в современной России, передаёт Telegram-канал Sota. Пашин делал это и публично. Официально причины увольнения не называются.

«Это были хорошие девять с небольшим лет (ну разве что за исключением последних полутора)», — написал в своём Facebook г-н Есаков, добавив ссылку на строки Евангелие от Матфея («Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное»). Согласно информации в его соцсети, он остаётся советником Адвокатского бюро ZKS.

Профессор Пашин также заявил, что его уволили против его воли. Юрист состоит в правозащитной Московской хельсинской группе, а ранее работал федеральным судьёй.

Пашин работал в «Вышке» с 2008 года, а Есаков — с 2012 года.

Напомним, что в течение последних нескольких лет в Высшей школе экономики начались массовые увольнения преподавателей, которые выступали с критикой действующей власти. Многие из них позднее создали или присоединились к преподавательскому составу «Свободного университета».