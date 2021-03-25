В России третий день подряд выявлено меньше 29 тысяч новых заболевших COVID-19

За последние сутки в России выявлено 28 486 новых случаев коронавируса, из них 7,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 133 летальных исхода, полностью выздоровели еще 37 155 человек, следует из данных оперштаба.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве (3322), Санкт-Петербурге (1992), Московской области (1262), Красноярском крае (726), Краснодарском крае (708) и Пермском крае (660).

За все время пандемии в стране выявлено 10 131 646 случаев коронавируса, зафиксировано 294 024 летальных исхода, выздоровели 8 876 788 человек.