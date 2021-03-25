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ВОЗ: число новых случаев заражения омикрон-штаммом удваивается каждые два-три дня

Пока рано полагаться на данные из Южной Африки, предполагающие, что Омикрон вызывает более легкое заболевание

Фото: Global Look Press

Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро заявил о чрезвычайно высокой скорости распространения штамма коронавируса омикрон в Великобритании, Европе и во всем мире, передает Sky News.

«У нас достаточно информации во Всемирной организации здравоохранения, чтобы очень четко указать на то, что этот штамм распространяется очень быстро с удвоением числа случаев каждые два-три дня», – сказал он. 

Как рассказал представитель ВОЗ, он никогда не был так обеспокоен другим периодом пандемии COVID, как сейчас.

«Идут две эпидемии: Дельта и Омикрон. И это чрезвычайная ситуация для британской службы здравоохранения. Мы обеспокоены тем, что люди считают Omicron мягким. (...) Даже если Омикрон действительно вызовет менее тяжелые заболевания, огромное количество случаев снова сокрушит системы здравоохранения. (...) Это станет чрезвычайно серьезным в течение следующих двух недель, возможно, быстрее», – отмечает он. 

Набарро подчеркнул, что необходимо продолжать вакцинировать население, в том числе распределяя бустерные дозы вакцин, а также сократить распространение вируса за счет минимизации социальных контактов всем людям без исключения.

Как добавил профессор Крис Уитти, пока рано полагаться на данные из Южной Африки, предполагающие, что Омикрон вызывает более легкое заболевание, и говорить с уверенностью об этом.

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