Вирусолог РАН заявил, что англичане искусственно создали омикрон-штамм

Новый штамм коронавируса омикрон, который недавно обнаружили в ЮАР, а затем и по всему миру, могли искусственно создать англичане, объединив в нем все мутации вируса. Об этом заявил член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков в интервью «Радио России».

«Это не просто мутация. Это они (англичане – прим.ред.) собрали все мутации, которые были известны, которые встречались в этом вирусе уже спонтанно, то есть когда он эволюционировал... Они собрали все эти мутации в одном штамме, более того, они ввели еще там вставочку из трех аминокислот, которые характерны для сезона коронавируса. Как она могла возникнуть вот так независимо в этом штамме – это никто не может объяснить», – цитирует его РБК.

По словам Чумакова, такая версия могла бы объяснить «суперослабленность» нового штамма. Он также предположил, что это могло быть сделано с «аналитическими» или иными целями и сейчас настал момент, когда «по каким-то политическим соображениям решили быстренько завернуть пандемию».

По данным ВОЗ, у омикрона 32 мутации – больше, чем у всех известных ранее. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объясняла, что наличие мутаций увеличивает заразность инфекции. По данным на 14 декабря, в России зарегистрировано 16 случаев заражения омикроном у россиян, которые вернулись из ЮАР, 11 из них были привиты от ковида.