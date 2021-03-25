Попова: большинство заразившихся омикрон-штаммом в России были вакцинированы от COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 11 человек из 16 заразившихся новым штаммом коронавируса омикрон в России были вакцинированы, а остальные переболели , передает ТАСС.

«Вот эти 16 человек, у которых выявлен новый штамм "омикрон", (...) среди них в основном иммунные люди. Это люди, которые или вакцинированы – таких 11 человек, – или перенесли заболевание – их семь», – сказала она.