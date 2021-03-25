Укравшая 23 млн рублей кассирша из Ачинска арестована, ей грозит до десяти лет лишения свободы

Суд арестовал почти на два месяца кассира «Альфа-банка» Анну Григорьеву, которая похитила из банка почти 23 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте Ачинского городского суда Красноярского края.

«В отношении Григорьевой А.А., подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ, по факту присвоения денежных средств АО «Альфа-Банк», в особо крупном размере, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 1 месяца 24 суток, т.е. до 07 февраля 2022 года с содержанием её в ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по Красноярскому краю», – рассказали в пресс-службе суда.

14 декабря Григорьева сама пришла в полицию по просьбе матери. На допросе она заявила, что похищенных денег у нее нет, так как она передала их вымогателям, которые ей угрожали. Показания женщины проверяются.