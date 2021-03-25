Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 13:10

Укравшая 23 млн рублей кассирша из Ачинска арестована, ей грозит до десяти лет лишения свободы

Версия о том, что женщина передала деньги вымогателям, проверяется

Фото: Вконтакте Мой Ачинск

Суд арестовал почти на два месяца кассира «Альфа-банка» Анну Григорьеву, которая похитила из банка почти 23 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте Ачинского городского суда Красноярского края. 

«В отношении Григорьевой А.А., подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ, по факту присвоения денежных средств АО «Альфа-Банк», в особо крупном размере, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 1 месяца 24 суток, т.е. до 07 февраля 2022 года с содержанием её в ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по Красноярскому краю», – рассказали в пресс-службе суда.

14 декабря Григорьева сама пришла в полицию по просьбе матери. На допросе она заявила, что похищенных денег у нее нет, так как она передала их вымогателям, которые ей угрожали. Показания женщины проверяются. 

Теги: #кассирша

Рубрика: Общество

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Иосиф Райхельгауз: Да, подписал письмо в защиту «Мемориала»*. И мне не страшно.

Общество 1 минуту назад

Наблюдаемая россиянами инфляция вдвое превысила официальную, перевалив за 17%

Общество 42 минуты назад

Теневым владельцем шахты «Листвяжная» назван экс-депутат Госдумы, на днях он покинул страну

Политика 1 час назад

«Очередной вредительский законопроект»: Губернаторам хотят разрешить увольнять мэров

Происшествия 1 час назад

В Перово преступники притворились молящимися и ограбили церковь

Общество 1 час назад

В России третий день подряд выявлено меньше 29 тысяч новых заболевших COVID-19

Общество 2 часа назад

Неожиданная находка в Эрмитаже. 118 лет конфетка пролежала в платье русской княгини

Общество 2 часа назад

18 россиян задержали при попытке незаконно попасть в США через Мексику

Общество 3 часа назад

К Новому году стоимость авиабилетов на внутренние рейсы в Росси выросла на 5-25%, а на зарубежные – уменьшилась

Общество 3 часа назад

Московских школьников хотят отправить на каникулы с 27 декабря из-за пандемии

Общество 4 часа назад

«Скатимся к прошлым векам»: Глава ЦИАН объяснил, почему нельзя сдавать квартиры «только славянам»

Общество 4 часа назад

Навальнисты вернули бюджету квартиру, вакцинация младенцев, купивших сертификаты нельзя помиловать. Главное к 16 декабря

Общество 5 часов назад

ВОЗ: число новых случаев заражения омикрон-штаммом удваивается каждые два-три дня

Политика 5 часов назад

СМИ: В ростовском суде подтвердили присутствие российских военных на Донбассе

Общество 6 часов назад

Москвичей предупредили об аномальном похолодании со следующей недели

Общество 13 часов назад

Воровской «прогон», ингушское дело и сбежавшая судья: новости к полуночи 15 декабря

Дмитрий Быков 13 часов назад

«Родной…» Дмитрий Быков о Сергее Соловьёве, которого сегодня хоронят в Москве

Недвижимость 14 часов назад

Госреестр недвижимости предложили скрыть от посторонних глаз. Разумеется, для защиты от мошенничества

Общество 15 часов назад

«Наша справедливость оооочееень меееедленная»: в сети иронизируют над тем, что Хахалеву начали ловить, после того, как она уехала заграницу

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика