Укравшая более 20 млн рублей из банка кассирша из Ачинска сама пришла в полицию

Скрывавшаяся более недели кассирша из Ачинска, которая забрала из кассы «Альфа-банка» более 20 млн рублей, сама пришла в полицию по просьбе матери. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Как отмечается, в 3 декабря Анна Григорьева забрала из кассы 15 млн рублей, 49 тысяч евро и почти такую же сумму в долларах, после работы она исчезла. Через несколько дней ее мать пришла с заявлением в полицию о пропаже дочери.

Ранее МВД региона возбудило уголовное дело о хищении в особо крупном размере по статье 160 УК РФ.