Укравшая 23 млн рублей кассирша из Ачинска рассказала, куда дела деньги

Похитившая из отделения «Альфа-банка» почти 23 миллиона рублей кассирша Анна Григорьева из города Ачинска рассказала, что передала деньги вымогателям.

Как сообщает НТВ, на допросе Григорьева заявила, что похищенных денег у нее нет, так как она передала их вымогателям, которые ей угрожали. При этом кассирша не смогла описать внешность этих людей. Ее показания проверяются. Сегодня следовали будут ходатайствовать о ее заключении под стражу.

3 декабря Анна Григорьева забрала из кассы 15 млн рублей, 49 тысяч евро и почти такую же сумму в долларах. Через несколько дней ее мать подала заявление в полицию о пропаже дочери. А накануне женщина сама пришла в полицию по просьбе матери.