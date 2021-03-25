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«Избежать нарастания этой ситуации невозможно»: Голикова сообщила о росте количества заболевших омикроном в России

Случаи заболевания омикроном зафиксированы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону

Фото: Global Look Press

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России выявили уже 25 заболевших омикрон-штаммом коронавируса, передает «Интерфакс».

Как рассказала Голикова, на сегодняшний день случаи заболевания новым штаммом зафиксированы в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. 

Она отметила, что инфицированные омикроном граждане находятся под медицинским наблюдением, а остальные прибывшие в Россию из ЮАР и граничащих стран прибывают на самоизоляции в обсерваторах.

Как подчеркнула Голикова, сложность ситуации с ковидом в России связана с высокими среднесуточными показателями заболеваемости, а также с распространением нового штамма.

«Избежать нарастания этой ситуации невозможно, с учетом больших трансграничных перемещений и новогодних праздников», – добавила она.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 11 человек из 16 заразившихся новым штаммом коронавируса омикрон в России были вакцинированы, а остальные переболели.

ВОЗ: число новых случаев заражения омикрон-штаммом удваивается каждые два-три дня
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