Депутат предложил улучшить отношение россиян к QR-кодам с помощью пропаганды по ТВ и в соцсетях

Депутат Госдумы РФ Султан Хамзаев предложил использовать ТВ и соцсети для улучшения отношения россиян к QR-кодам о вакцинации от коронавируса. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Голикова объясняет доступно и понятно. Так почему нельзя вот так же ясно объяснить законопроект о QR-кодах людям с телеэкранов, ток-шоу, в соц. сетях и пр.? Надо усилить информационную работу. Касается всех социально-важных законопроектов!» — пишет Хамзаев.

Ранее Госдуме сняли с рассмотрения законопроект о QR-кодов в транспорте. Это объяснили недовольством россиян по этому поводу, однако об отношении народа к закону о QR-кодах в общественных местах, акции против которого проводят по всей России, власти ничего не говорят.