В Петербурге курьерша доставляла заказы вместе с годовалым ребенком, чтобы не оставлять его с пьющими родственниками
После реакции городского омбудсмена девушку переселяют в комнату в центре города
В Санкт-Петербурге по городским сообществам разошлась запись, на которой девушка с ребёнком в коляске ожидает зелёного сигнала светофора на пешеходном переходе. За её спиной рюкзак доставщика еды.
На видеозапись обратили внимание неравнодушные горожане и скоординировали девушку с Комитетом по социальной политике, рассказывает на своей странице «ВКонтакте» уполномоченная по правам ребёнка в Петербурге Анна Митянина.
Выяснилось, что девушка вышла на работу вместе с годовалым сыном, чтобы не оставлять его одного в квартире с пьющими родственниками и гражданским мужем. Проживание с последним, по её словам, небезопасно.
«Сегодня проблемой мамы и малыша занимаются специалисты кризисного центра. Они взяли на себя организацию правовой и психологической помощи семье, оформили необходимые медицинские документы на ребёнка. Завтра женщина с сыном переезжают жить в отведённую для них комнату в центре города»
, – пишет Митянина.
Напомним, что сегодня ЕСПЧ обязал Россию выплатить четырём жертвам домашнего насилия 445 тысяч евро. Одна из заявительниц – Маргарита Грачева, которой бывший супруг отрубил кисти обеих рук. ЕСПЧ потребовал от России внести в национальное законодательство отдельные гарантии для жертв домашнего насилия. Но в текущую сессию Госдума так и не станет рассматривать законопроект о профилактике семейно-бытового насилия.
Политолог Екатерина Шульман в эфире радиостанции «Эхо Москвы» отметила, что ЕСПЧ впервые принял плотное постановление по делу о гендерном насилии, которое выносится в случае структурных проблем с правами человека:
«Что это для нас с вами означает? Как мы знаем по опыту, после таких штук российская законотворческая машина как-то начинает ответно вибрировать. Это не гарантирует нам принятия закона. Но если это сочетается с достаточно устойчивой кампанией общественного давления, то это повышает наши надежды»