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Вчера, в 23:09

В Петербурге курьерша доставляла заказы вместе с годовалым ребенком, чтобы не оставлять его с пьющими родственниками

После реакции городского омбудсмена девушку переселяют в комнату в центре города

Фото: стоп-кадр видео со страницы Анны Митяниной

В Санкт-Петербурге по городским сообществам разошлась запись, на которой девушка с ребёнком в коляске ожидает зелёного сигнала светофора на пешеходном переходе. За её спиной рюкзак доставщика еды.

На видеозапись обратили внимание неравнодушные горожане и скоординировали девушку с Комитетом по социальной политике, рассказывает на своей странице «ВКонтакте» уполномоченная по правам ребёнка в Петербурге Анна Митянина.

Выяснилось, что девушка вышла на работу вместе с годовалым сыном, чтобы не оставлять его одного в квартире с пьющими родственниками и гражданским мужем. Проживание с последним, по её словам, небезопасно. 

«Сегодня проблемой мамы и малыша занимаются специалисты кризисного центра. Они взяли на себя организацию правовой и психологической помощи семье, оформили необходимые медицинские документы на ребёнка. Завтра женщина с сыном переезжают жить в отведённую для них комнату в центре города»

, – пишет Митянина. 

Напомним, что сегодня ЕСПЧ обязал Россию выплатить четырём жертвам домашнего насилия 445 тысяч евро. Одна из заявительниц – Маргарита Грачева, которой бывший супруг отрубил кисти обеих рук. ЕСПЧ потребовал от России внести в национальное законодательство отдельные гарантии для жертв домашнего насилия. Но в текущую сессию Госдума так и не станет рассматривать законопроект о профилактике семейно-бытового насилия.

Политолог Екатерина Шульман в эфире радиостанции «Эхо Москвы» отметила, что ЕСПЧ впервые принял плотное постановление по делу о гендерном насилии, которое выносится в случае структурных проблем с правами человека: 

«Что это для нас с вами означает? Как мы знаем по опыту, после таких штук российская законотворческая машина как-то начинает ответно вибрировать. Это не гарантирует нам принятия закона. Но если это сочетается с достаточно устойчивой кампанией общественного давления, то это повышает наши надежды»
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