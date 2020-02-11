В Петербурге курьерша доставляла заказы вместе с годовалым ребенком, чтобы не оставлять его с пьющими родственниками

Выяснилось, что девушка вышла на работу вместе с годовалым сыном, чтобы не оставлять его одного в квартире с пьющими родственниками и гражданским мужем. Проживание с последним, по её словам, небезопасно.

«Сегодня проблемой мамы и малыша занимаются специалисты кризисного центра. Они взяли на себя организацию правовой и психологической помощи семье, оформили необходимые медицинские документы на ребёнка. Завтра женщина с сыном переезжают жить в отведённую для них комнату в центре города»

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Напомним, что сегодня ЕСПЧ обязал Россию выплатить четырём жертвам домашнего насилия 445 тысяч евро. Одна из заявительниц – Маргарита Грачева, которой бывший супруг отрубил кисти обеих рук. ЕСПЧ потребовал от России внести в национальное законодательство отдельные гарантии для жертв домашнего насилия. Но в текущую сессию Госдума так и не станет рассматривать законопроект о профилактике семейно-бытового насилия.

Политолог Екатерина Шульман в эфире радиостанции «Эхо Москвы» отметила, что ЕСПЧ впервые принял плотное постановление по делу о гендерном насилии, которое выносится в случае структурных проблем с правами человека:

«Что это для нас с вами означает? Как мы знаем по опыту, после таких штук российская законотворческая машина как-то начинает ответно вибрировать. Это не гарантирует нам принятия закона. Но если это сочетается с достаточно устойчивой кампанией общественного давления, то это повышает наши надежды»