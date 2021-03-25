Тренер по греко-римской борьбе ударил курьера в лицо, чтобы не платить ₽1700 за пиццу

В Москве на улице Академика Анохина 24-летний тренер по греко-римской борьбе, физкультуре и кросс-фиту ударил в лицо 21-летнего доставщика, принёсшего ему пиццу. Телеграм-канал «Осторожно, новости» без ссылки на источник сообщает имя агрессора – Арсен Мелкумян.

Удар в лицо молодому курьеру последовал после требования оплатить заказ. Перед тем, как применить насилие, Мелкумян оскорбил сотрудника службы доставки.

Когда доставщик пришёл в себя, он обратился к правоохранителям. На место преступления приехал наряд полиции. Сытый борец отправился в участок, где полицейские обнаружили, что у обидчика курьера есть несколько административок за мелкое хулиганство, неподчинение сотрудникам полиции и просроченные штрафы ПДД.

Теперь против борца возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.