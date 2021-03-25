Коллеги питерского курьера, работающего на костылях, начали сбор средств для него

История с сотрудником «Яндекс.Go» из Питера получила продолжение и обросла деталями. Напомним, петербуржцы в начале августа заметили курьера, передвигающегося по городу на костылях. Его история быстро стала достоянием городских пабликов, а правозащитники из профсоюза «Курьер» начали поиски молодого человека.

Выяснилось, что Николай Плюснин пошел работать доставщиком из-за того, что имеет долги по ипотеке и кредитам, а основной работодатель не выплачивает ему больничный после полученной травмы.

В разговоре со СМИ Николай подтвердил, что передвигается по городу на машине, а во дворах – с помощью костылей. Выйти на подработку ему позволил доктор. Некоторые клиенты были недовольны тем, что их обслуживает болеющий человек.

Теперь профсоюз «Курьер» совместно с журналом «Вестник бури» запустили сбор средств на помощь Николаю и его семье. В публикации «Курьера» в их сообществе «ВКонтакте» отмечается, что изначально «Яндекс» пообещал подобрать Николаю сидячую работу, но обещание не сдержал.

Основной работодатель Плюснина – ГК «Мегаполис», находящаяся на девятой строчке Forbes среди крупнейших частных компаний в России. Занимается оптовой продажей табачной продукции. Николай и дальше намерен добиваться от них выплаты больничного.

«Для кого-то это пример личного героизма, который проявляется в стремлении выжить любой ценой в условиях безработицы и тотальной закредитованности населения. К слову, Николай пошёл таскать заказы больным именно по причине кредитов. Это нужда заставила его. Рыночные сказки про свободу выбора профессий с пустым карманом и беременной женой тут вовсе неуместные»

, – настаивают в профсоюзе.