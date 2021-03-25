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"Ипотеку мне Санта закроет?" Правозащитники ищут курьера "Яндекс.Еды" на костылях, чтобы помочь

Мужчина сломал ногу, но на основной работе ему не выплачивают больничный. Тогда он решил доставлять еду на костылях

Фото: соцсети

В Петербурге местные жители заметили на улицах мужчину в форме курьера «Яндекс.Еды», передвигающегося на костылях. Его фото распространилось по городским сообществам и привлекло внимание правозащитников из профсоюза «Курьер».

«Это ещё раз показывает, что работа на агрегаторы - это бесправие даже по меркам российского трудового законодательства, изрядно переписанного под нужды бизнеса. Ни трудового договора, ни больничных, ни даже самого формального обеспечения безопасности труда. Думаем, после такого примера всем будет очевидна справедливость требований нашего профсоюза: признать работников агрегаторов полноценными субъектами трудового права»

, – пишут члены объединения и призывают помочь им найти сотрудника «Яндекс.Еды», предать этот случай максимальной огласке и привлечь агрегатора к ответственности. 

В комментариях тут же нашлись коллеги, которые скинули скриншоты переписки из общего чата. Оказывается, молодой человек вышел работать курьером, поскольку другой работодатель не выплатил ему ни одного больничного:

«Звонят из “Яндекса” и начинают говорит, что клиенты недовольны, что я доставляю на костылях. А как мне, [блин], жить если мой работодатель (другой) не выплатил ни одного больничного, и ипотеку с кредитом мне Санта закроет?»

Журналисты портала «Подъем» разыскали мужчину. Зовут его Николай. Выяснилось, что он сломал ногу еще 24 июня, когда неаккуратно упал.

«Пришел из больницы, неделю полежал, посмотрел на жену, потолок, и я так не воспитан, чтобы просто лежать, ну и ногу доктор разрешил разрабатывать. Я езжу на машине, а у клиента уже поднимаюсь на костылях. Мне ипотеку никто не закроет, жена беременная. А я буду просто лежать на диване? Это не для меня»

, – бравирует Николай.

На основной работе мужчина трудится грузчиком-комплектовщиком. В течение месяца ему никак не могут выплатить больничный, а в перспективе еще не менее двух месяцев такой же жизни.

В «Яндексе» заверяют, что страхуют курьеров. Застрахован сотрудник на время, когда доставляет заказы. В случае травмы человек снимается с заказов, обращается за медпомощью и может получить выплату, если подтвержден страховой случай.

Теги: #рынок труда

Рубрика: Общество

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