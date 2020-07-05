Курьеры отстояли права коллеги, уволенного за фиктивные прогулы из Delivery Club

Лефортовский районный суд признал незаконным увольнение курьера Саида Шамхалова из фирмы-логистического партнера службы доставки Delivery Club. По случайному совпадению Саид Шамхалов является сопредседателем профсоюза «Курьер».

Сотрудника уволили по статье. Ему ставили прогулы в дни, когда не назначались смены. Суд подтвердил, что увольнение было незаконным и постановил восстановить Шамхалова в должности и внести соответствующую запись в трудовую книжку.

Защитник Антон Камалтынов, который вел это дело со стороны истца, отметил, что сейчас вопрос стоит в возможности исполнения решения суда. Компания, в которой работал курьер, сейчас находится на стадии ликвидации.

Крупным торговым маркам адвокат посоветовал сотрудничать только с серьезными партнерами, которые соблюдают трудовое законодательство, а не используют приемы «компаний-помоек».

Профсоюз «Курьер» образовался летом 2020 года. Тогда на фоне пандемии более 300 московских курьеров Delivery Club, продолжая работать, несколько месяцев не получали зарплату.

Саид Шамхалов неоднократно был задержан полицией на акциях против нарушения трудовых прав, дважды получал штрафы по протестным статьям в общей сумме на 35 тысяч рублей.