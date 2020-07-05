После угрозы забастовки Delivery Club выплатит курьерам долг своего партнера

Накануне профсоюз «Курьер» сообщил, что курьеры Delivery Club готовы начать массовую забастовку, в которой готовы принять участие около 70 человек, из-за невыплаты зарплат с мая. Сегодня компания заявила, что все задолженности будут погашены в ближайшее время.

По словам представителя Delivery Club, проблема возникла в связи с действиями одной из логистических фирм, выступающей их партнером. «К сожалению, один из логистических партнеров, действительно, допустил просрочку платежей в отношении нескольких десятков курьеров. Мы уже подключились к решению этой проблемы, в ближайшие дни задолженность перед курьерами будет полностью погашен», — пояснил он РБК.

Кроме того, договор с этой логистической компанией будет немедленно расторгнут, уточнил он, отметив также, что все курьеры обязательно получат новые предложения о работе.

Это не первый удачный опыт профсоюзных движений курьеров. Ранее Sobesednik.ru рассказывал, как в октябре руководство петербургского филиала интернет-магазина Ozon после нескольких дней забастовки работников службы доставки согласилось удовлетворить все их зарплатные требования и пожелания по вопросу организации достойных условий труда спонтанно организовавшегося профсоюза.