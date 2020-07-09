Бастующим курьерам Delivery Club начали выплачивать долги по зарплате за 2 месяца

9 июля с 15 часов у здания офиса Mail.ru Group проходит акция протеста сотрудников службы доставки Delivery Club. На акции присутствуют как работники компании, так и их коллеги из недавно созданного профсоюза «Курьер». На встречу в том числе был приглашен гендиректор комании Гюванч Донмеза.

В опубликованном накануне обращении активисты утверждают, что около 290 сотрудников Delivery Club до сих пор не получили зарплату за май. В день проведения митинга компания начала рассылку о старте выплат задолженности по зарплате, но при этом продолжают начислять курьерам штрафы.

Помимо выплаты долгов сотрудники требуют заключить с ними полноценный трудовой договор, а не договор об оказании услуг, прекратить путем шантажа заставлять курьеров переходить на форму самозанятости, отменить систему штрафов и восстановить в должностях тех курьеров, кто осмелился заявить о нарушениях трудовых прав.

Компания штрафует курьеров на 1 000 рублей за невыход на смену даже в случае экстренных обстоятельств, опоздание в ресторан или к клиенту стоит курьеру в 300-500 рублей, отсутствие разменных денег у сотрудника обойдется ему в 1 000 рублей штрафа.

Сейчас часть курьеров лишились жилья и не имеют денег на пропитание. Они ночуют в парках и подъездах домов.

Также в день акции протеста руководство Delivery Club организовало рассылку, где запрещает сотрудникам публично общаться со СМИ и иными третьими лицами без согласования с начальством. В ином случае им угрожают расторжением договора без выполнения обязательств.