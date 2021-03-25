Санкт-Петербург обогнал Москву по новым заболевшим COVID-19

За последние сутки в Санкт-Петербург коронавирусом заразилось 1989 человек, таким образом, город стал лидером по приросту заболевших в стране. В Москве за 13 декабря обнаружено 1976 новых случаев, следует из данных оперштаба.

Всего в стране выявлено 28 343 новых случая коронавируса, из них 6,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 145 летальных исходов, полностью выздоровели еще 34 084 человека.

За весь период пандемии в России выявлено 10 074 797 случаев коронавируса, зафиксировано 291 749 летальных исходов, выздоровели 8 804 000 человек.