Роспотребнадзор: Сироты из кадетской школы в Туве отравились из-за некачественного питания

Главный санитарный врач Республики Тыва Людмила Салчак рассказала, что стало причиной отравления 74 учащихся школы-интерната «Тувинский кадетский корпус». По её словам, речь идет о некачественном питании — у поставщика продуктов в ходе проверки не было обнаружено необходимых документов.

В Роспотребнадзоре выявили «грубые нарушения процесса приготовления пищи и санитарных правил при организации питания воспитанников». Руководство учебного заведения, как выяснили в ведомстве, игнорировало предписания, к примеру, об организации мытья рук перед едой, предает Znak.com.

Продукты питания же в интернат предоставлял индивидуальный предприниматель, который не смог предоставить ведомству документацию, которая бы свидетельствовала о качестве питания. Роспотребнадзор самостоятельно начал проверять изъятую продукцию в лаборатории.

Ранее «Собеседник» писал об отравлении 74 детей-сирот из кадетской школы. Все они были госпитализированы. У 25 детей симптомы сильнее, чем у остальных. Глава региона Владислав Ховалыг призвал к «решительным» мерам по привлечению к ответственности всех виновных.