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В Мордовии школьников кормили картельным сговором

Общество
13:49, 18 декабря 2020

В Мордовии школьников кормили картельным сговором
Владимир Чернигов // Фото: Global Look Press
Владимир Чернигов // Фото: Global Look Press

По признакам нарушения закона «О защите конкуренции» ФАС возбудила дело против фирмы, связанной с постоянным экспертом ОНФ по вопросам детского питания Владимиром Черниговым. 

Путь к финансовому благополучию лежит через желудок ребенка — решили владельцы фирм «Мордовская кейтеринговая компания» и «Феникс Групп» и внедрили среди школьников Саранска раздельное питание. Правда, их раздельное питание не имеет никакого отношения к тому, что практикуют сторонники здорового образа жизни.

Как обратили внимание в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Республике Мордовия, в учебных заведениях Саранска сложилось четкое разделение сферы обслуживания питанием между этими двумя организациями: «МКК» окармливала 35 учебных заведений, а «Феникс - Групп» - оставшиеся 10. Заявки на тендеры последние года три подавались только в «свои» школы, из-за чего конкурсы как правило проходили без конкуренции, цены на питание детей не снижались, а качество завтраков и обедов... 

Если уж говорить о качестве, еще год назад «Федерал Пресс» писал о том, как в социальных сетях родители школьников Саранска жалуются на питание их чад: «Они считают, что еда не только не аппетитно выглядит, но иногда даже невозможно разобрать, из чего состоят блюда». В «МКК» тогда попытались дистанцироваться о скандала заявлением, что по просьбам родителей готовы внести в меню корректировки. А президент АНО «Институт отраслевого питания» Владимир Чернигов этим летом добавил, будто «школьное питание как отрасль совершенно выпала из всех мер поддержки, которые обещали и президент, и правительство». То есть, это президент с премьером виноваты в том, что вместо полноценного горячего питания детей в некоторых школах кормят непонятно чем? Но перевод стрелок на плохое финансирование не помог. За питание в саранских школах взялись контролирующие органы.

Как сказано в документе регионального УФАС, копия которого есть в распоряжении «Собеседника», уже «возбуждены дела по признакам нарушения ООО «Мордовская кейтеринговая компания» и ООО «Спартак» пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции», по признакам нарушения ООО «Мордовская кейтеринговая компания» и ООО «Феникс групп» пункта 3 части 1 статьи 11…, Министерством образования Республики Мордовия пункта 4 статьи 16 закона».

При этом «Мордовская кейтеринговая компания» попадает в схожие скандалы не в первый раз. Не так давно эта саранская фирма решила зайти на рынок питания в Ярославской и Ульяновской областях. Как результат, проверка в психоневрологическом интернате в поселке Дальнее Поле, например, установила, что котлеты там оказались по весу в полтора раза меньше нормы. Директор интерната Светлана Герасимова пояснила тогда: «Маленькие порции у нас из-за того, что компания не довозит в интернат продукты. Люди, которых они наняли на работу, делают что хотят, а как директор учреждения повлиять на них не могу, потому что ко мне они никак не относятся». А в Ярославле местные антимонопольщики даже рассматривали информацию, что «МКК» «ввела в заблуждение конкурсную комиссию путем предоставления недостоверных сведений относительно количества работников общества, что в дальнейшем может расцениваться как признак недобросовестной конкуренции». При этом встречные жалобы «Мордовской кейтеринговой компании» привели к тому, что конкурсная процедура затянулась, и в начале прошлого года 23 детских сада города остались вообще без контрактов и малышей пришлось кормить едва ли не в режиме ЧП. Но чего не сделаешь ради денег!

А самое занятное, что при все при этом именно коррупционная схема школьного питания столицы Мордовии берется сегодня чиновниками за образец. В начале декабря, например, именно в Саранске прошла всероссийская конференция по питанию. «Мы проводим нашу конференцию здесь в том числе и потому, что в Мордовии есть, на наш взгляд, хороший опыт», — опрометчиво заявил первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко. При этом в подготовке этого мероприятия по перениманию мордовского пыта непосредственное участие принимал уже упомянутый выше Владимир Чернигов, президент «Института отраслевого питания» и АНО «За школьное питание» и, как он сам себя называет, «участник комиссии Министерства образования РФ по конкурсному отбору субъектов Российской Федерации для реализации экспериментальных проектов по совершенствованию организации питания обучающихся». Вобщем, человек в чиновных кругах авторитетный и примелькавшийся, со связями (одно время он даже представлялся советником министра сельского хозяйства, конечно, на общественных началах). Но особенно тесно структуры Чернигова сотрудничают с ОНФ, для доклада которого «Про питание» они готовили такие профессиональные экспертные оценки, что Мордовия была а них представлена в качестве региона с передовым опытом чуть ли не мирового уровня.

В чем же секрет такой любви экспертов и ОНФ именно к данному региону, совсем непонятный на фоне активности ФАС? В положенных отчетах «Института отраслевого питания» в Минюст указано, что примерно половина его средств (то есть, за прошлый год порядка 28 млн. рублей) шло на зарплату Чернигова и его приближенных (остальное тратили на сопутствующие командировочные расходы и т.п.). Однако, «Собеседнику» не удалось найти в этих отчетах никаких положенных по закону указаний об источниках этого финансирования. Впрочем, не так уж сложно предположить, кто именно кормит эксперта и заказывает музыку для его экспертных оценок. Как указано на сайте крупной московской кейтеринговой компании «Просервис», в ее группу в Мордовии входит возглавляемый Черниговым АНО «Институт отраслевого питания» и то самое ООО «Мордовская кейтеринговая компания». 

Больше того, СМИ выяснили, что «МКК» является флагманским предприятием группы компаний созданной вокруг АНО «Институт отраслевого питания». И действительно: основным учредителем «МКК» в ЕГРЮЛ указана Людмила Чернигова. По данным «Собеседника», это — младшая сестра эксперта ОНФ, вместе с которой он в начале 2000-х основал ярославскую компанию «Русьхолод». 

Так что, получается, Владимир Чернигов, прикрываясь заботой о детях, для продвижения на рынке родственных компаний и устранения конкурентов банально использует доверившийся ему ОНФ. А школьники… Школьники пусть будут сыты разговорами о том, какой вкусной и здоровой пищей их кормят, ради выгоды «своих» коммерческих структур. 

Примечательно, что на сайте самого Фронта, всегда вроде бы пристально следящего за картельными сговорами в регионах, до сих пор нет никакого упоминания про мордовское расследование ФАС. 

Рубрика: Общество

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Global Look Press

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