В Туве 74 учащихся кадетской школы госпитализированы с признаками отравления

Губернатор Республики Тыва Владислав Ховалыг рассказал о массовом отравлении учеников школы-интерната «Тувинский кадетский корпус». Всего в больнице оказались 74 ребенка, в 25 случаях речь идет о более серьезном отравлении.

Глава региона призвал к «решительным» мерам в связи с этим «несчастьем». Он пообещал выявить причину отравления и привлечь к ответственности всех, кто ответственен за случившееся.

«Школа — второй дом для детей, а для детей-сирот — единственный. А дома не должны кормить ребенка некачественными продуктами, вредить их здоровью», — пишет он в своих соцсетях.