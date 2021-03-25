Опрос: Нужно ли дать полиции еще больше полномочий?

Комитет Совета Федерации поддержал закон о расширении полномочий полиции после того, как он был принят в Госдуме. Теперь, если его поддержит весь Совфед, а затем и президент Путин, у полицейских появится гораздо больше прав. Например, они смогут:

Представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий

Проникать в квартиры и другие жилые помещения, если это необходимо для задержания преступников

Вскрывать личные автомобили при массовых беспорядках, ЧС и угрозах теракта для спасения жизни или обеспечения безопасности граждан

Использовать все это для поимки тех, кого очевидцы считают преступниками.

﻿﻿﻿Полный список есть на сайте Госдумы.