Опрос: Нужно ли дать полиции еще больше полномочий?
Вопрос «Какие ваши доказательства?» теперь никого не остановит
Комитет Совета Федерации поддержал закон о расширении полномочий полиции после того, как он был принят в Госдуме. Теперь, если его поддержит весь Совфед, а затем и президент Путин, у полицейских появится гораздо больше прав. Например, они смогут:
- Представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий
- Проникать в квартиры и другие жилые помещения, если это необходимо для задержания преступников
- Вскрывать личные автомобили при массовых беспорядках, ЧС и угрозах теракта для спасения жизни или обеспечения безопасности граждан
- Использовать все это для поимки тех, кого очевидцы считают преступниками.
Полный список есть на сайте Госдумы.