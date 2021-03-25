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Опрос: Нужно ли дать полиции еще больше полномочий?

Вопрос «Какие ваши доказательства?» теперь никого не остановит

Фото: х/ф Красная жара

Комитет Совета Федерации поддержал закон о расширении полномочий полиции после того, как он был принят в Госдуме. Теперь, если его поддержит весь Совфед, а затем и президент Путин, у полицейских появится гораздо больше прав.  Например, они смогут: 

  • Представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий
  • Проникать в квартиры и другие жилые помещения, если это необходимо для задержания преступников 
  • Вскрывать личные автомобили при массовых беспорядках, ЧС и угрозах теракта для спасения жизни или обеспечения безопасности граждан
  • Использовать все это для поимки тех, кого очевидцы считают преступниками.

﻿﻿﻿Полный список есть на сайте Госдумы.

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