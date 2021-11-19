Опрос: привили бы вы своего ребенка от COVID-19?

В ходе третьей фазы исследования вакцины для подростков «Спутник М» прививку сделали уже 400 подростков. Об этом рассказала руководитель московского Оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Анастасия Ракова.

Ранее из-за дельта-штамма в Москве возросло количество заболевших коронавирусом детей. В день госпитализируется от 25 до 30 маленьких пациентов. В ходе третьей фазы исследования вакцину должны получить 3000 человек в возрасте от 12 до 17 лет.

По словам министра образования Сергея Кравцова, вопрос обязательной вакцинации для школьников пока не обсуждался. Но кто знает, что будет завтра?