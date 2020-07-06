Комитет против пыток пожаловался на подчинённых Бастрыкина, отказавшихся расследовать заявление из Оренбурга

Комитет против пыток в Instagram рассказал о кейсе, который ведёт их юристка Альбина Мударисова. Из Оренбургской области в организацию обратились трое: Гулиев, Шыхалиев и Шахмаров.

Все трое были привлечены в качестве подозреваемых по уголовному делу об убийстве 7-летнего ребенка и его отца в городе Оренбурге. При этом Гулиев жил в городе Абдулино и в региональной столице была лишь однажды проездом.

Подозреваемый Шыхалиев тоже был в день совершения не в Оренбурге, а в Башкортостане. Не было в Оренбурге в день убийства и Шахмарова, которого задержали и посадили в СИЗО, но после СИЗО ему пришлось обратиться в медучреждение и зафиксировать побои.

Все трое заявили, что дали показания под угрозой расправы и пытками. У двоих из них показания были признательными. Но дело развалилось.