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Комитет против пыток пожаловался на подчинённых Бастрыкина, отказавшихся расследовать заявление из Оренбурга

Трое заявителей из Оренбургской области требуют признать их потерпевшими из-за пыток в полицейском участке

Фото: Instagram Комитета против пыток

Комитет против пыток пожаловался на подчинённых Бастрыкина, отказавшихся расследовать заявление из Оренбурга

Комитет против пыток в Instagram рассказал о кейсе, который ведёт их юристка Альбина Мударисова. Из Оренбургской области в организацию обратились трое: Гулиев, Шыхалиев и Шахмаров.

Все трое были привлечены в качестве подозреваемых по уголовному делу об убийстве 7-летнего ребенка и его отца в городе Оренбурге. При этом Гулиев жил в городе Абдулино и в региональной столице была лишь однажды проездом. 

Подозреваемый Шыхалиев тоже был в день совершения не в Оренбурге, а в Башкортостане. Не было в Оренбурге в день убийства и Шахмарова, которого задержали и посадили в СИЗО, но после СИЗО ему пришлось обратиться в медучреждение и зафиксировать побои.

Все трое заявили, что дали показания под угрозой расправы и пытками. У двоих из них показания были признательными. Но дело развалилось.

Юристы филиала Комитета против пыток подготовили заявление от потерпевших, но в возбуждении уголовного дела было отказано. После правозащитники подали жалобу в суд и руководящему составу СКР. 

«Пока все 19 томов материала проверки находились в суде, подчинённые Бастрыкина предоставили ответ, что отказ следователя законный. Как подчинённые Бастрыкина могли разрешить вопрос о законности принятого следователем решения, если даже не открывали материалов проверки»

, – задаются вопросом правозащитники.

«Надеемся, всевидящее око Александра Бастрыкина увидит нашу детективную задачку», – завершают обращение в Комитете.

К слову, создатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин анонсировал в своем телеграм-канале очередные публикации, разоблачающие пытки в колониях Красноярска, Забайкалья и Приморского края. «К нам летит наш ещё один информатор и новые 200Гб архива ФСИН/ФСБ с видео», – написал правозащитник.

Теги: #пытки

Рубрика: Общество

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