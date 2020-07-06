Комитет против пыток экранизировал показания полицейских из реальных дел

Комитет против пыток презентовал проект «Мультфильмы от полиции». В нем представлены анимационные ролики, созданные по сюжетам, основанным на показаниях полицейских в делах о превышении должностных полномочий.

В видеоролике, например, иллюстрируются следующие цитаты из объяснений силовиков в реальных делах: «Катался по земле, ударяясь головой о корни деревьев и другие предметы», «Несколько раз просился в туалет, а когда вставал, ударялся об полку, висевшую в кабинете. Это происходило несколько раз», «Упал с дерева, неудачно пилив ветки».

«Эти цитаты экранизируются анимационными вставками в стиле классических мультфильмов, которые воссоздают написанное полицейскими и тем самым демонстрируют, что их тексты подходят больше абсурдным мультфильмам, а не реальным делам о пытках», – поясняется в пресс-релизе Комитета.

«По нашей статистике, трое из четырех человек, которые пожаловались в Следственный комитет на пытки со стороны сотрудников правоохранительных органов, получают отказ в возбуждении уголовного дела», — говорит пресс-секретарь организации Иван Жильцов. Чаще всего это происходит даже без беседы с заявителем, а только с постановлением об отсутствии оснований не доверять показаниям сотрудников полиции.

В озвучке ролика приняли участие музыканты Андрей Макаревич и Павел Артемьев, а также актеры Павел Деревянко и Яна Троянова. Режиссером проекта выступил Феликс Умаров. Партнерами Комитета выступили креативное агентство Zebra Hero и анимационная студия Petrick.