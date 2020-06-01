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Илон Маск будет перерабатывать углекислый газ из атмосферы в ракетное топливо

Такая технология потенциально могла бы помочь не только отправить человека на Марс, но и в борьбе с изменением климата

Фото: Global Look Press

Илон Маск

Космическая компания SpaceX начинает программу, в ходе которой планируется извлекать углекислый газ из атмосферы, чтобы перерабатывать его и создавать таким образом ракетное топливо. Оно в том числе будет использоваться для полетов на Марс, сообщил в своем Twitter основатель компании Илон Маск.

«SpaceX запускает программу, в рамках которой будет брать углекислый газ из атмосферы и перерабатывать в ракетное топливо. Присоединяйтесь, пожалуйста, если вам интересно», — написал г-н Маск.

Напомним, что в 2020 году Маск заявил о намерении организовать пилотируемый полет на Марс. Тогда он сказал, что это по плану произойдет через шесть лет, но при определенном везении — уже в 2024 году. Однако в ноябре этого года он заявил о возможном банкротстве SpaceX в связи с отсутствием прогресса в работе над двигателем Raptor, который нужен для полетов корабля Starship на Марс и Луну.

Концентрация углекислого газа в атмосфере — одна из главных проблем в вопросе изменения климата, так как именно он в основном провоцирует парниковый эффект. Двуокись углерода попадает в атмосферу в результате сгорания ископаемого топлива.

В сообщении Маска не говорится, каким конкретно образом он намерен перерабатывать углекислый газ в топливо. Нет и деталей проекта: не указаны даты его реализации и не сказано, разработана ли уже такая технология.

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